Le Comité régional de développement (CRD) de Sédhiou s'est penché hier, vendredi 26 septembre, sur les préparatifs de la rentrée des classes au titre de l'année 2025/2026. De fortes recommandations sont données, au rang desquelles figurent le nettoyage des écoles y compris la désinfection et la désinsectisation, la mise en place des outils comme les tables-bancs et l'affectation des enseignants. Il a été également fait mention du renforcement des mesures de protection contre les maladies récemment déclarées au Sénégal à savoir le Mpox, anciennement appelée la variole du singe, et la fièvre de la vallée du Rift.

Dans sa présentation, l'Inspecteur d'académie (IA) de Sédhiou a dessiné, dans un premier temps, les performances réalisées par la région aux différents examens. Et, dans un second temps, Cheikh Yaba Diop a relevé les contraintes qui annihilent les efforts en cours. Outre les constructions scolaires dont les travaux démarrent ce mois d'octobre, les besoins en enseignants pour la région de Sédhiou sont estimés à 164 dans le cycle élémentaire et 119 pour le cycle secondaire.

Au terme des discussions, le gouverneur de région a fait un condensé des recommandations. «Il a été retenu de procéder très rapidement à des nettoiements des écoles et aux préfets de tenir des Comités départementaux de développement (CDD) avec les maires pour examiner ces questions liées à la mise à disposition de ces établissements. Aux agents du Service d'Hygiène de procéder au saupoudrage des classes, en rapport avec les Collectivités territoriales, pour rendre propre ces classes le jour de la rentrée», a indiqué Diadia Dia.

L'autorité ajoute qu'«il a été convenu également la mise à disposition et à temps des tables-bancs nouvellement acquis grâce au concours du ministère de l'Education nationale. Et les dispositions devront être prises par les Inspecteurs de l'éducation et de la formation (IEF) pour l'acheminement de ces tables-bancs à destination».

Dans un autre registre et au sujet des revendications liées au paiement des indemnités des enseignants, le CRD en appelle au gouvernement. «Nous avons aussi suggéré à l'Etat de prendre en charge certaines revendications des enseignants qui pourraient être une source d'instabilité comme la question du paiement des indemnités liées aux examens» souhaite le chef de l'exécutif régional de Sédhiou.

Prévention des épidémies et accroissement des moyens de performance

S'agissant de la salubrité et des mesures d'hygiène, le gouverneur de Sédhiou rassure. «Nous avons effectivement instruit les Services d'Hygiène de procéder à la désinfection et à la désinsectisation des écoles pour les rendre accueillantes et sans risque pour les enfants et le personnel».

Et d'insister : «nous avons également demandé à ce que les mesures de protection individuelle soient renforcées et surveillées notamment le lavage des mains avant et après l'école et après certains besoins susceptibles de salir les mains. Il y'a aussi des mesures de protection collective en rapport avec l'administration des écoles», rappelle-t-il.

Pour ce qui est du déficit d'enseignants, «le compte rendu sera fait au ministre de l'Education nationale pour que les dispositions soient prises dans ce sens. Et au niveau interne, l'Inspecteur d'académie prendra des mesures nécessaires pour procéder à des redéploiements, en attendant d'avoir de nouveaux enseignants, pour éviter tout blocage», a dit Diadia Dia, le gouverneur de Sédhiou.

De son côté et dans son rapport introductif, l'Inspecteur d'académie de Sédhiou a recommandé que les élèves qui remplissent les critères d'éligibilité soient présélectionnés au niveau des établissements (au lieu de deux candidats) afin de favoriser une plus grande inclusion et une meilleure émulation entre les élèves.

Cheikh Yaba Diop souhaite aussi que soit mis à disposition les fonds nécessaires en amont du lancement des activités pour faciliter la logistique et éviter les contraintes de dernière minute. «Nous voudrions que soit également renforcée la communication autour du concours dans les établissements pour susciter un plus grand engouement auprès des élèves et de la communauté éducative. C'est aussi important que l'appui donné aux Inspecteurs d'académie pour l'organisation des olympiades nationales soit augmenté et enfin d'organiser un atelier de formation pour les inspecteurs de l'IEMS et les formateurs pour produire des guides relatifs aux olympiades mathématiques», a dit le premier des enseignants de la région de Sédhiou.