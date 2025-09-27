Sénégal: Interclubs-manche retour premier tour préliminaire - Jaraaf et Génération foot en quête d'exploit

Le Jaraaf va jouer ce dimanche 28 septembre sa qualification au deuxième et dernier tour des préliminaires de la Ligue des champions. Après le match nul concédé lors de la manche aller (0-0), les « Vert et Blanc », devront hausser leur niveau de jeu pour faire la différence à domicile. Neutralisée à domicile, Génération Foot, le second représentant sénégalais, sera en quête d'exploit ce samedi 27 septembre, lors du déplacement qui s'annonce périlleux chez les Ivoiriens de l'Académie de football Amadou Diallo (AFAD) à Abidjan, après le nul (1-1) au stade de Thiès.

Les représentants sénégalais en compétitions africaines jouent leur qualification ce week-end. Le Jaraaf affronte demain dimanche 28 septembre au stade La Dior de Thiès, la Colombe Sportive du Cameroun pour le compte de la manche retour du premier tour des préliminaires. Après le nul blanc ramené lors de son déplacement stade omnisport Ahidjo, les champions du Sénégal auront l'obligation de hausser un peu plus le niveau de jeu pour venir à bout de l'adversaire.

Les « Vert et Blanc » ont sans doute pris la mesure de l'équipe camerounaise qui, malgré le résultat, s'est montrée assez dominatrice, il y a une semaine sur sa pelouse. Les champions du Sénégal ont pu s'appuyer sur une bonne solidité défensive et sur son portier Pape Yoro Ndiaye pour tenir le choc. Si le manque de compétitions, dû au non démarrage du championnat, a pu peser sur sa prestation, le Jaraaf a eu le temps de réajuster.

"Nous appréhendons le match retour avec beaucoup de lucidité et de sérénité. Nous avons une équipe expérimentée, des dirigeants qui ont l'habitude de jouer l'Afrique et un entraîneur qui a une expérience de l'Afrique", a déclaré hier, vendredi 26 septembre 2025, Souleymane Diallo. Le Jaraaf a ainsi les cartes en main. Un succès lui permettra de lancer idéalement sa campagne africaine. En cas de qualification, le club de la Médina, croisera au prochain tour des préliminaires le vainqueur du duel entre FC Fassell (Liberia) et MC Alger (Algérie).

Auparavant, Génération foot, l'autre représentant du Sénégal au premier tour des préliminaire de la Coupe CAF sera en lice ce samedi 21 septembre. Les Grenats affrontent au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé, à Abidjan, l'Académie de football Amadou Diallo (AFAD). Un déplacement qui s'annonce périlleux pour les Académiciens de Déni Biam Ndao qui ont été tenu en échec il y a une semaine au stade Lat Dior de Thiès (1-1).

Ce, malgré une entame et l'ouverture du score dès la 3e minute. Mais, ils vont subir les nombreux assaut de la formation ivoirienne avant d'être rejoint au score. Ce résultat complique ainsi davantage la tâche pour les vainqueurs de la Coupe de du Sénégal. A l'image du Jaraaf, l'équipe de Génération foot fait sans doute les frais de cette manque de compétitions.

« L'adversaire était costaud, vicieux. Il y a une grande différence d'âge avec nous car ils savent casser le rythme, faire de petites fautes sans que l'arbitre ne s'en rende compte. On a eu 5 matchs amicaux alors que l'AFAD en a eu 11, plus 4 matchs de championnat », se justifiait l'entraineur Boubacar Gadiaga. Le technicien soulignera cependant que rien n'est encore joué pour la qualification.

« On est plus à l'aise à l'extérieur. Ici, le terrain n'est pas bon. A Abidjan, on sera plus adapté. Le nul n'est pas une mauvaise affaire. On va monter le niveau pour nous qualifier le week-end prochain », promettait-il. En cas de qualification, le vainqueur de la Coupe du Sénégal héritera au second tour, l'USMA d'Algérie entre le 17 et 26 octobre.