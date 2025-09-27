La Directrice générale de l'Office des Lacs et Cours d'eaux (OLAC) a récemment entrepris plusieurs actions visant à appuyer les communautés dans la lutte contre les inondations. Diarra Sow et son équipe se sont rendues dans plusieurs quartiers inondés de la ville de Saint-Louis qu'elle a doté de motopompes pour faciliter l'évacuation des eaux de pluies.

Elle a également distribué des produits détergents et des denrées alimentaires aux populations de ces quartiers pour leur venir en aide dans ces moments difficiles. La patronne de l'OLAC, Diarra Sow s'est aussi prononcée sur la situation des crues du fleuve Sénégal dans la région avec les efforts consentis par l'État pour soulager les populations.

Le quartier de Diamagueune est le premier site visité par la Directrice générale de l'Office des Lacs et Cours d'eaux (OLAC), Diarra Sow, venue s'enquérir de la situation dans laquelle se trouvent les habitants. Cela s'inscrit dans le cadre d'une série de visites initiée au niveau des différents quartiers de Saint-Louis touchés par les inondations. «Depuis le début de l'hivernage, en tant que citoyenne de la ville de Saint-Louis et Directrice générale de l'Office des Lacs et Cours d'eau, j'ai entrepris plusieurs actions en ce qui concerne l'appui des communautés pour la lutte contre les inondations.

Vous savez qu'à Saint-Louis, on a un problème majeur parce que déjà, c'est une ville entourée d'eau et la nappe est affleurante. Ce qui fait que plusieurs quartiers tels que Diamagueune, Diaminar, Médina-Course, Guinaw Rail, Pikine, sont dans des zones de bas-fonds. Et la plupart du temps, ce sont des zones non aedificandi où bien qu'il y ait un système d'assainissement. Mais malheureusement, malgré tous les efforts qui ont été faits par les autorités sur le curage des canalisations, il faut améliorer ces réseaux d'assainissement. Ce qui fait qu'on est confronté à un problème d'eau pluviale stagnante dans plusieurs quartiers de Saint-Louis», a-t-elle indiqué.

En effet, elle a mis en place une équipe composée de jeunes très engagés qui, depuis le début de l'hivernage, sont sur le terrain pour appuyer les populations sur la gestion de ces inondations. «J'ai doté plusieurs quartiers de Saint-Louis de motopompes et de carburants pour un peu les appuyer sur les opérations d'évacuation des eaux pluviales. Ces actions que j'ai entreprises depuis le début ont permis d'avoir des résultats très satisfaisants dans plusieurs quartiers de Saint-Louis. Et déjà, il y a eu plusieurs témoignages des habitants de ces quartiers sur l'importance de ces motopompes que j'ai mises à leur disposition. Aujourd'hui, j'ai pris l'initiative de descendre sur le terrain avec mes équipes pour voir exactement l'évolution de la situation suite aux différentes pluies diluviennes qui sont tombées sur Saint-Louis», a-t-elle déclaré.

Elle a profité de cette tournée pour apporter son soutien en produits détergents, en eau de Javel et bien d'autres denrées aux populations qui en auront besoin. «Parce que l'essentiel, c'est que les populations sentent que les nouvelles autorités sont très conscientes de la situation de la ville de Saint-Louis et qu'il y a eu des efforts venant du Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui a été déjà sur place durant le mois de juillet pour accompagner, faire le suivi, mais aussi donner des directives pour le suivi des mesures qui ont été prises pour la gestion des inondations», a expliqué Mme Sow.

S'agissant des mesures prises au niveau central pour régler la question des crues du fleuve Sénégal, elle dira que le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait une tournée sur toute la zone Nord. «On avait démarré à Saint-Louis, après Podor, Matam, jusqu'à Bakel, pour un peu évaluer l'état des travaux qui sont déjà engagés, que ce soit les travaux de l'OLAC, que ce soit les travaux de la DPJI, la Direction de la Prévention et la Gestion des inondations. Actuellement, il y a un dispositif qui est sur place pour parer éventuellement à ces catastrophes», a-t-elle conclu.