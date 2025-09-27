Cameroun: Ateki Seta Caxton se rallie à Bello Bouba Maigari pour la présidentielle

Dans un mouvement de recomposition politique significatif à quelques semaines du scrutin, Ateki Seta Caxton, candidat du Parti de l'Alliance Libérale (PAL), a officiellement annoncé son ralliement à Bello Bouba Maigari ce samedi 27 septembre 2025 à Yaoundé. Cette déclaration, faite aux côtés du président du parti, Célestin Bedzigui, intervient dans un contexte de vives discussions pour former une opposition unie face au président sortant Paul Biya, candidat à un huitième mandat.

Bello Bouba Maigari, ancien Premier ministre et figure politique de premier plan, avait déjà exprimé son intérêt pour une coalition, mais en insistant pour en être le leader. Le ralliement d'Ateki Seta Caxton, présenté comme un « leader visionnaire » par son parti, donne une nouvelle dynamique à sa campagne. Célestin Bedzigui, président du PAL, s'est montré un fervent défenseur d'une candidature consensuelle au sein de l'opposition, affirmant que « sans une candidature consensuelle, nous n'avons aucune chance ». Cette alliance semble être une concrétisation de ses appels répétés à dépasser les divisions pour favoriser un véritable changement.

Cet événement marque une étape cruciale dans la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Il illustre les stratégies de rapprochement qui se jouent en coulisses, tandis que d'autres tentatives de coalition auraient échoué sur la question du leadership. Pour les observateurs, cette union entre le PAL et la formation de Bello Bouba Maigari représente un effort pour consolider un électorat en quête d'alternatives et peser face à la machine bien huilée du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC). La capacité de cette alliance à incarner un projet crédible et unifié sera déterminante dans l'issue du scrutin.