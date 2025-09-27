Sénégal: Tivaouane - 34 organisations et producteurs individuels sélectionnés pour l'acquisition de matériels agricoles motorisés

La commission départementale de distribution de matériels agricoles motorisés de Tivaouane a examiné les demandes soumises pour l'acquisition de ces équipements par les producteurs du département.

Sur la base de sept critères, la commission -- composée des sous-préfets, conseillers agricoles, agents des différents arrondissements, forces de sécurité et autres services concernés -- a retenu 34 associations de producteurs, coopératives agricoles, GIE, grands producteurs et producteurs individuels, sur un total de 92 demandes.

Selon l'adjoint au préfet, Mamadou Thiam, qui a présidé la rencontre, une liste d'attente a également été établie pour pallier d'éventuels désistements parmi les bénéficiaires. Il a en outre salué la subvention accordée par l'État, couvrant entre 60 et 70 % du coût, ce qui permet de réduire considérablement les charges d'acquisition pour les producteurs de Tivaouane.

De son côté, le responsable départemental du service de l'agriculture, Abdou Aziz Diop, a précisé que le matériel est composé de 13 tracteurs et de 21 équipements de travail, dont des charrues, herses, semoirs, pulvérisateurs et moissonneuses-batteuses.