Sénégal: Tivaouane - 34 organisations et producteurs individuels sélectionnés pour l'acquisition de matériels agricoles motorisés

27 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Ibrahima Ndiaye

La commission départementale de distribution de matériels agricoles motorisés de Tivaouane a examiné les demandes soumises pour l'acquisition de ces équipements par les producteurs du département.

Sur la base de sept critères, la commission -- composée des sous-préfets, conseillers agricoles, agents des différents arrondissements, forces de sécurité et autres services concernés -- a retenu 34 associations de producteurs, coopératives agricoles, GIE, grands producteurs et producteurs individuels, sur un total de 92 demandes.

Selon l'adjoint au préfet, Mamadou Thiam, qui a présidé la rencontre, une liste d'attente a également été établie pour pallier d'éventuels désistements parmi les bénéficiaires. Il a en outre salué la subvention accordée par l'État, couvrant entre 60 et 70 % du coût, ce qui permet de réduire considérablement les charges d'acquisition pour les producteurs de Tivaouane.

De son côté, le responsable départemental du service de l'agriculture, Abdou Aziz Diop, a précisé que le matériel est composé de 13 tracteurs et de 21 équipements de travail, dont des charrues, herses, semoirs, pulvérisateurs et moissonneuses-batteuses.

