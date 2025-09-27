Sénégal: Sédhiou - Le Gouverneur Diadia Dia appelle à une rentrée scolaire apaisée

Les autorités de la région de Sédhiou ont affirmé leur volonté d'oeuvrer pour une année scolaire paisible.

Sédhiou- Ce Vendredi 26 septembre, lors du comité régional de développement, le gouverneur de la région, Diadia Dia a souligné la nécessité pour l'Etat de prendre en compte les revendications du personnel enseignant notamment le paiement des indemnités liées aux examens pour éviter une instabilité dans le secteur éducatif. Cette rencontre qui s'est tenue dans le cadre de la préparation de l'ouverture des classes prévue pour le 8 octobre, a permis d'aborder la question du déficit d'enseignant qui a souvent affecté en début d'année les enseignements apprentissages.

Pour éviter ce spectre qui favorise les perturbations, « le besoin sera remonté auprès des autorités compétentes pour résorber les déficits. Au niveau interne l'inspecteur prendra des dispositions en cas de besoin de procéder à des déploiements qui permettrait de combler certains vides », a rassuré Diadia Dia, le chef de l'exécutif régional.

Il a aussi demandé aux responsables de l'éducation, aux préfets et maires de travailler en collaboration pour acheminer les nouvelles tables de bancs dotés à certains établissements. Il a aussi insisté afin que le désherbage des écoles se poursuive. Le gouverneur a par la même occasion salué la mesure d'interdiction des téléphones portables dans les établissements scolaires.

La rentrée scolaire intervient dans un contexte d'apparition de la variole du singe. La menace a été signalée, à en croire Diadia Dia, qui a invité les autorités éducatives à rappeler aux élèves les mesures de protection individuelle.