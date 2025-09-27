Sénégal: Premier League - Ismaïla Sarr frappe encore, Liverpool tombe à Selhurst Park

Crystal Palace a créé l'exploit en dominant Liverpool (2-1), infligeant aux Reds leur toute première défaite de la saison en championnat. Déjà tombeurs des hommes d'Arne Slot lors du Community Shield, les Eagles ont une nouvelle fois pu compter sur un Ismaïla Sarr des grands jours, véritable bourreau des Reds.

Jusque-là invaincus et leaders, les Reds concèdent leur premier revers. Grâce à ce succès marquant de la 6e journée, Crystal Palace devient la seule équipe encore invaincue de Premier League.

Le retour idéal de Sarr

De retour après près d'un mois d'absence en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, l'ailier sénégalais a parfaitement relancé les Eagles. Titulaire d'entrée, le joueur de 27 ans a ouvert le score dès la 10e minute. Il s'agit de son 4e but de la saison, dont le deuxième contre Liverpool, confirmant son rôle essentiel au sein de l'effectif de Glasner. En 8 matchs face au red, Sarr a marqué 5 buts et 2 passes décisives.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Longtemps en tête grâce à Sarr, Palace a vu Liverpool revenir au score par Federico Chiesa, entré en jeu. Mais dans les ultimes secondes, Eddie Nketiah a offert la victoire aux Eagles, renversant le scénario habituel où ce sont les Reds qui arrachent le succès en fin de match.

Une forteresse nommée Crystal Palace

Cette performance prolonge la série impressionnante de Crystal Palace, invaincu depuis 18 rencontres toutes compétitions confondues. Sous la houlette d'Oliver Glasner, les Eagles s'affirment comme l'équipe la plus solide du championnat.