Afrique: Sud Soudan vs Sénégal à Juba - La FIFA impose un coup de chaud aux Lions

La FIFA a annoncé ce vendredi un réaménagement du calendrier des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 concernant le Groupe B.

Désormais, le choc Soudan du Sud - Sénégal prévu à Juba le 10 octobre se jouera à 13h00 GMT, au même moment que la rencontre Togo - RD Congo, initialement programmée à 16h00 GMT.

L'instance mondiale explique que ce changement vise à « uniformiser les horaires » et à empêcher toute équipe de jouer avec l'avantage de connaître le résultat de ses concurrents directs. Une mesure qui garantit plus d'équité sportive, mais qui ne sera pas sans conséquences pour les Lions.

Car jouer en début d'après-midi en Afrique équatoriale, sous une chaleur écrasante, représente un défi supplémentaire. Les staffs devront adapter leurs préparations : gestion de l'hydratation, nutrition optimisée, temps de récupération allongés. Tout sera scruté pour protéger la performance et la santé des joueurs.

Pour le Sénégal, actuel leader du groupe avec 18 points, la rencontre de Juba s'annonce décisive. Une victoire face au Soudan du Sud qualifierait directement les Lions pour la Coupe du monde si la RD Congo (16 points) perd ou concède un nul à Lomé contre le Togo.

En revanche, si la RD Congo s'impose, l'écart resterait le même et tout se jouera lors de la dernière journée. Les Lions devront alors battre la Mauritanie, le 14 octobre, au stade Abdoulaye Wade, pour décrocher leur billet mondialiste. Dans ce contexte, le duel entre le Togo et la RD Congo reste sous haute surveillance, tant il peut rebattre les cartes dans cette lutte acharnée.