Ethiopie: Le pays et la Chine expriment leur volonté d'approfondir leur collaboration dans le domaine des sciences et des technologies

Addis Ababa — Le ministre éthiopien de l'Innovation et de la Technologie, Belete Mola, et son homologue chinois, Yin Hejum, ainsi que leurs délégations respectives, ont discuté des moyens de renforcer la collaboration dans les domaines de l'innovation et de la technologie.

Les discussions ont notamment porté sur les domaines de la science et de la technologie, les échanges entre les peuples, le transfert de technologies entre laboratoires communs et le parc scientifique.

À cette occasion, le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Belete Mola, a déclaré que beaucoup avait été accompli ensemble, soulignant la nécessité de mettre à profit les efforts conjoints pour travailler davantage dans ce secteur.

L'Éthiopie et la Chine ont un immense potentiel qui peut être davantage exploité dans l'intérêt mutuel des deux pays, a-t-il souligné. M. Belete a également indiqué que l'Éthiopie aspirait à devenir une pionnière dans le domaine de l'économie numérique.

La mise en oeuvre du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) contribuerait de manière significative à la réalisation de notre objectif, a-t-il indiqué.

L'Éthiopie a enregistré plusieurs avancées dans le domaine de l'économie numérique, a-t-il souligné, insistant sur la nécessité de favoriser la collaboration dans ce domaine.

La science et la technologie, la paix, l'éducation, la santé, l'atténuation du changement climatique, le développement des infrastructures, l'agriculture et la recherche font partie des domaines de coopération prioritaires qui doivent être renforcés, a ajouté le ministre.

Le ministre chinois des Sciences et des Technologies, Yin Hejum, a pour sa part exprimé le souhait d'approfondir la coopération mutuellement bénéfique et pratique en se concentrant sur les domaines d'intérêt commun.

Il a ajouté que les deux parties devaient explorer leurs intérêts communs afin de mettre en oeuvre des programmes de recherche conjoints, encourageant les institutions, les universités et les entreprises des deux pays à mener des recherches communes dans différentes disciplines et à coopérer dans différents domaines.

Afin de renforcer la coopération en matière de science, de technologie et d'innovation dans le cadre de l'initiative « Belt and Road », il a encouragé l'Éthiopie à participer au plan d'action pour l'innovation scientifique et technologique dans le cadre de cette initiative.

Il a également mentionné les domaines prioritaires dans les sciences et les technologies, les programmes d'échanges entre les peuples, le transfert de technologies entre laboratoires communs et le parc scientifique.

Il a précisé que les programmes de coopération spéciaux dans les domaines des technologies de l'information, du soutien scientifique et technologique à la réduction de la pauvreté, du développement durable, de la technologie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, de l'intelligence artificielle et de la médecine traditionnelle chinoise font également partie des domaines de collaboration.