Ethiopie: Meskel - Une célébration de la paix, de l'unité et de l'hospitalité qui émerveille le monde

Addis Ababa — Inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, la fête de Meskel a une fois de plus illuminé Addis-Abeba, rassemblant des milliers de fidèles et de visiteurs venus des quatre coins du monde.

Cette année, des touristes venus des quatre coins du monde ont assisté pour la première fois à cette célébration millénaire, témoignant de leur admiration pour la paix, la sécurité et l'accueil chaleureux qu'ils ont trouvés en Éthiopie.

Parmi eux, Marie Perrier, originaire de France, a confié à l'Agence des Nouvelles Éthiopiennes avoir été profondément touchée par l'ampleur et la spiritualité de l'événement « C'est absolument formidable, un véritable partage de la foi. On se sent en sécurité, les gens sont souriants, agréables. C'est un moment grandiose. »

Un touriste libanais a souligné quant à lui la ferveur religieuse et la forte présence chrétienne dans le pays « C'est une célébration unique au monde. La foule, les chants, l'adoration de la Croix. C'est impressionnant. J'aimerais revenir chaque année pour revivre cette expérience. »

Un expert culturel rwandais a salué l'unité remarquable démontrée par le peuple éthiopien « C'est une image forte pour l'Afrique. Des gens venus de toutes les régions du pays, toutes les ethnies réunies dans la paix et la joie. C'est un événement sans pareil dans le monde. »

Alisson, venue du Sénégal et économiste de la culture travaillant dans un musée, a elle aussi été séduite par la vitalité de la célébration :

« Il y a une vraie dynamique, une envie collective de célébrer. La population est sortie en masse, et tout se passe dans la paix. Ce sont des préjugés que certains peuvent avoir de l'extérieur. Ici, on se sent en sécurité, les gens sont accueillants. »

Javier, venu d'Argentine, accompagné de sa famille, participait pour la toute première fois à Meskel. Il a déclaré que l'expérience fut inoubliable « Ce que nous avons vu ici va bien au-delà d'une fête religieuse. C'est un moment de profonde unité spirituelle. L'ambiance, la signification, les sourires tout nous a touchés. L'Éthiopie est un trésor. »

La fête de Meskel, qui célèbre la découverte de la Vraie Croix par l'impératrice Hélène au IVe siècle, se distingue par la spectaculaire cérémonie de Demera, un immense bûcher allumé au coeur de la ville.

Si la fête est religieuse, elle est aussi un puissant symbole d'unité nationale, de diversité culturelle et d'ouverture au monde.

Tous les visiteurs sont repartis avec un même message:

« L'Éthiopie n'est pas seulement une terre d'histoire ancienne, mais aussi un pays moderne, paisible et profondément accueillant. Un exemple pour le monde. »