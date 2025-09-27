Afrique: Dakar, hôte d'une rencontre africaine de haut niveau pour faire face à 'l'urgence d'agir face au défi de l'eau'

27 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Comité consultatif technique du Conseil des ministres africains chargés de l'eau (AMCOW) dont le Sénégal assure la présidence tournante, s'est réuni samedi à Dakar en vue de préparer la session ministérielle prévue lundi sur les enjeux et l'urgence d'agir face au défi de l'eau en Afrique, a constaté l'APS.

Au cours de la cérémonie d'ouverture le ministre sénégalais de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a souligné l'importance du Comité consultatif technique du Conseil des ministres africains chargés de l'eau (AMCOW), qu'il a qualifié de "conscience technique" et de "force de propositions" indispensable au leadership de l'institution.

"Notre continent attend beaucoup de vous, surtout dans un contexte marqué par le manque d'accès à l'eau potable, l'assainissement, le changement climatique et la croissance démographique", a-t-il déclaré, appelant à "des solutions audacieuses et pragmatiques" pour bâtir une Afrique "résiliante et sûre" en eau à l'horizon 2063.

Devant ses homologues africains et un parterre d'experts et de divers acteurs évoluant dans le secteur hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye a insisté sur "l'urgence d'agir face aux défis de l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, au changement climatique et à la croissance démographique".

"Vos analyses et recommandations sont déterminantes pour la stabilisation qualitative et l'applicabilité des résolutions que nous adopterons dans les prochains jours ", a le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui présidait l'ouverture des travaux de la session préparatoire du Comité consultatif technique du Conseil des ministres africains chargés de l'eau.

La rencontre est organisée en prélude à la 14e Assemblée générale de cette instance prévue lundi dans la capitale sénégalaise.

Cette session se tient à la veille d'échéances majeurs pour l'Afrique, notamment la conférence des Nations unies sur l'eau que le Sénégal co-organisera avec les Émirats arabes unis en 2026, et dont la réunion préparatoire se déroulera à Dakar en janvier prochain, a précisé M. Dièye.

Il a invité les experts du Comité consultatif technique à examiner des points stratégiques tels que la mise en oeuvre des décisions précédentes de l'AMCOW, la finalisation de la vision africaine de l'eau à l'horizon 2063, la validation du plan stratégique 2026-2030 et du programme sur les eaux souterraines, ainsi que le financement de la gouvernance du secteur.

La session du Comité consultatif technique se déroule en présence du Secrétaire exécutif du Conseil des ministres africains chargés de l'eau Dr Rashid Mbaziira et de plusieurs membres de l'instance, ainsi que des délégations africaines et de partenaires techniques et financiers.

La session préparatoire du Comité consultatif technique se poursuit jusqu'à dimanche, avant l'ouverture officielle de la 14e Assemblée générale de l'AMCOW, lundi à Dakar.

