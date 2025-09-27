Sénégal: Ndoulo - Coupure d'électricité au poste de santé pour non paiement d'une facture de 300 000 FCFA

Diourbel — Des habitants de Ndoulo, une commune du département de Diourbel (centre), ont protesté, vendredi, contre la coupure d'électricité qui paralyse depuis trois jours le fonctionnement du poste de santé local, imputant la situation au non-paiement de factures par la municipalité.

"Nous sommes réunis aujourd'hui pour dénoncer la fermeture du poste de santé de Ndoulo à cause du non-paiement de deux factures d'électricité d'un coût global de plus de trois cent mille francs CFA", a déclaré Dr Djily Mbaye, porte-parole des manifestants, lors d'un point de presse.

Il a rappelé que, "selon les textes en vigueur, le règlement des factures d'électricité des structures sanitaires incombe aux collectivités territoriales", avant de souligner que le poste de santé de Ndoulo polarise une cinquantaine de villages.

Réunis en sit-in devant les locaux de la structure, les habitants ont exigé "le paiement sans délai des factures d'électricité afin de permettre au poste de santé de fonctionner pour une meilleure prise en charge sanitaire des populations".

Ils ont également lancé un appel aux autorités compétentes pour convaincre le maire à "régler la situation".

Awa Bèye, habitante de la commune, a dénoncé "le refus de la municipalité, depuis deux ans, d'octroyer au poste de santé ses subventions destinées à l'achat de médicaments et de carburant".

Dans un entretien téléphonique avec l'APS, le maire de Ndoulo, Mamadou Kany Bèye, a rejeté ces accusations.

"Aucun décret n'indique que les factures des structures sanitaires doivent être réglées par les collectivités territoriales", a-t-il soutenu, estimant que cette responsabilité incombe au comité de développement sanitaire en charge de la gestion du poste.

L'édile de Ndoulo a ajouté avoir réglé lui-même, de "sa propre poche, une précédente facture d'électricité d'un montant supérieur à un million de francs CFA".