Afrique: Préliminaires Coupe CAF - Génération Foot éliminée après sa large défaite devant l'AFAD

Dakar — Génération Foot (GF) a été éliminée samedi à Abidjan sur un score de 5 buts à 3 par l l'Académie de football Amadou Diallo (AFAD), un club ivoirien en match retour des préliminaires de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Séga Fall MBodj (29 e et 31e ) et Mouhamed Dieng(58e ) ont inscrit les buts des Grenats. Mais ces trois buts n'ont pas suffi pour venir à bout de l'adversaire ivoirien qui a réussi à scorer à cinq reprises.

Au match aller au stade Lat Dior de Thiès , les académiciens de Deni Biram Ndao avaient été accrochés par l'AFAD (1-1).

L'Académie de football Amadou Diallo va affronter les Algériens de l'USM d'Alger au deuxième et dernier tour des préliminaires de la deuxième compétition de la Confédération africaine de football.