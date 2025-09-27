Sénégal: Kaffrine - Les collectivités territoriales invitées à régulariser leurs carrières pour une meilleure exploitation

Kaffrine — La préfète du département de Kaffrine (centre), Aïssatou Ndiaye Diallo, a invité, jeudi, les collectivités territoriales, notamment les communes de Kahi et Kathiote, à régulariser leurs sites de carrières pour en assurer une exploitation optimale, a constaté l'APS.

"Nous invitons les collectivités territoriales du département de Kaffrine, surtout celles de Kahi et de Kathiote, à régulariser leurs sites de carrières afin d'avoir une meilleure exploitation", a notamment déclaré l'autorité administrative.

Elle s'exprimait au terme d'une visite des carrières de sable de Kahi et de Mbène Diouma (commune de Kathiote), en présence du directeur régional de l'Energie et des Mines, Cheikh Ahmed Tidiane Fall, du sous-préfet de Gniby, Daouda Sarr, d'élus territoriaux et des différents chefs de services techniques déconcentrés.

Selon la préfète, cette tournée s'inscrit dans le cadre des journées portes ouvertes initiées par le ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines, visant à mieux faire connaître le secteur minier, mais aussi à sensibiliser les populations sur ses enjeux et sa réglementation.

Elle a signalé que la régularisation des carrières permettra de délimiter clairement les périmètres, d'assurer une surveillance plus constante des accès, avec plus de sécurité sur les sites.

Au-delà de ces visites, une rencontre d'échanges est prévue avec l'ensemble des acteurs pour les sensibiliser sur la législation minière et les dispositions du code minier de 2016, a-t-elle fait savoir.

"Le département de Kaffrine est extrêmement riche en ressources minières. Il est de notre devoir d'accompagner les collectivités territoriales dans la gestion de ces carrières", a fait valoir la cheffe de l'exécutif départemental.

Elle a, par ailleurs, suggéré une réflexion concertée sur la réutilisation des parties non exploitées, notamment à travers des activités piscicoles et maraîchères.

Concernant le site de Toune, elle a rappelé qu'un arrêté du sous-préfet de Gniby interdit désormais son accès aux enfants et aux personnes étrangères, compte tenu de sa fréquentation massive et des risques d'accidents liés à la profondeur de la carrière.