Sénégal: Ndiaye Mberess - La circulation perturbée pendant plusieurs heures après un accident de la route

Ndiaye Mberess (Diama) — Un accident mortel survenu vendredi, vers de 21 heures, à hauteur de Ndiaye Mberess, village situé sur la RN2, dans la commune de Diama, dans le département de Dagana (nord), a déclenché une vive réaction des populations qui ont perturbé la circulation pendant des heures, a appris l'APS de témoins.

Les habitants, très en colère ont érigé des barricades sur la route nationale à l'aide de pneus brûlés et de troncs d'arbres, paralysant totalement la circulation, renseigne les mêmes sources.

La gendarmerie aurait été dépêchée sur les lieux pour tenter de rétablir l'ordre, confie-t-on.

Pendant plusieurs heures après l'accident, aucun véhicule n'a pu circuler dans la zone, selon un témoin. Les autorités avaient du mal à calmer les manifestants déterminés à se faire entendre.