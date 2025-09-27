Sénégal: Le démarrage du championnat professionnel prévu le 26 octobre (Président LSFP)

Dakar — Le championnat de Ligue de football professionnel sera lancé le 26 octobre, ainsi que l'instauration, cette saison, d'un championnat des moins de 20 ans, a annoncé, samedi, le nouveau président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), Babacar Ndiaye.

" A partir de lundi, la LSFP va recevoir les contrats, les tirages entre autres, vont venir dans la semaine. Nous comptons démarrer le 26 octobre", a-t-il dit lors d'un point de presse.

Le nouveau Conseil d'administration (CA) de la LSFP, qui s'est réuni pour la première fois ce samedi au Stade Léopold Sédar Senghor, a installé son nouveau président et lui a donné mandat de constituer les vice-présidents et présidents de commission, le trésorier et le trésorier adjoint ainsi que les différentes commissions.

Babacar Ndiaye a indiqué que le CA de la LSFP a décidé de lancer cette saison le championnat des moins de 20 ans, avec 32 équipes réparties en quatre poules de 8 équipes.

" Ça sera un championnat d'élite. Nous sommes très avancés avec un sponsor pour le naming", a fait savoir le patron du football professionnel, par ailleurs président de Teungueth FC.

Il a promis l'instauration au sein de la Ligue sénégalaise de football professionnel d'une transparence financière, avec des états financiers.

"Nous allons vous en rendre compte chaque trois mois. Nous n'avons rien à cacher. C'est le football qui nous réunit. On ne devient pas riche à la Ligue de football professionnel. Nous allons développer le marketing, le digital, les finances, les ressources humaines", a soutenu Babacar Ndiaye.

Il a par ailleurs souligné que l'intention de la nouvelle équipe chargée du football professionnel est d'amener le "Prize money" du vainqueur de 20 à 30 millions de Francs CFA.

Concernant la diffusion du championnat, le président de la LSFP a assuré que le bilan est en train d'être fait et une décision sera prise dans la semaine.

" Le championnat sera là et la visibilité aussi. La LSFP aura son application, où il y aura les contrats des joueurs, leurs transferts, les buts, les résultats des matchs. Nous allons jouer sur l'aspect digitalisation. Nous aurons une cellule marketing très forte et compétente (...). Il y aura des contenus, des capsules, les matchs vont être vendus. Même pour le tirage, nous allons vendre le spectacle", a ajouté le président de la LSFP.