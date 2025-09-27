Sénégal: Le démarrage du championnat professionnel prévu le 26 octobre (Président LSFP)

27 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le championnat de Ligue de football professionnel sera lancé le 26 octobre, ainsi que l'instauration, cette saison, d'un championnat des moins de 20 ans, a annoncé, samedi, le nouveau président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), Babacar Ndiaye.

" A partir de lundi, la LSFP va recevoir les contrats, les tirages entre autres, vont venir dans la semaine. Nous comptons démarrer le 26 octobre", a-t-il dit lors d'un point de presse.

Le nouveau Conseil d'administration (CA) de la LSFP, qui s'est réuni pour la première fois ce samedi au Stade Léopold Sédar Senghor, a installé son nouveau président et lui a donné mandat de constituer les vice-présidents et présidents de commission, le trésorier et le trésorier adjoint ainsi que les différentes commissions.

Babacar Ndiaye a indiqué que le CA de la LSFP a décidé de lancer cette saison le championnat des moins de 20 ans, avec 32 équipes réparties en quatre poules de 8 équipes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

" Ça sera un championnat d'élite. Nous sommes très avancés avec un sponsor pour le naming", a fait savoir le patron du football professionnel, par ailleurs président de Teungueth FC.

Il a promis l'instauration au sein de la Ligue sénégalaise de football professionnel d'une transparence financière, avec des états financiers.

"Nous allons vous en rendre compte chaque trois mois. Nous n'avons rien à cacher. C'est le football qui nous réunit. On ne devient pas riche à la Ligue de football professionnel. Nous allons développer le marketing, le digital, les finances, les ressources humaines", a soutenu Babacar Ndiaye.

Il a par ailleurs souligné que l'intention de la nouvelle équipe chargée du football professionnel est d'amener le "Prize money" du vainqueur de 20 à 30 millions de Francs CFA.

Concernant la diffusion du championnat, le président de la LSFP a assuré que le bilan est en train d'être fait et une décision sera prise dans la semaine.

" Le championnat sera là et la visibilité aussi. La LSFP aura son application, où il y aura les contrats des joueurs, leurs transferts, les buts, les résultats des matchs. Nous allons jouer sur l'aspect digitalisation. Nous aurons une cellule marketing très forte et compétente (...). Il y aura des contenus, des capsules, les matchs vont être vendus. Même pour le tirage, nous allons vendre le spectacle", a ajouté le président de la LSFP.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.