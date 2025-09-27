Sénégal: Kaffrine - Une quinzaine de journalistes sensibilisés sur la vaccination du cancer du col de l'utérus

Kaffrine — Une quinzaine de journalistes de la région de Kaffrine (centre) ont été sensibilisés, samedi, sur la communication axée sur la vaccination du cancer du col de l'utérus (HPV) par la Direction régionale de la santé (DRS), a constaté l'APS.

Cette activité s'inscrit dans le cadre des missions régaliennes de la DRS de Kaffrine, a expliqué Sana Ndiaye, son chef du bureau régional de l'éducation et de l'information pour la santé, en marge d'un atelier d'orientation du personnel des médias sur la communication axée sur la vaccination du cancer du col de l'utérus.

Le responsable du Programme élargi de vaccination et de la surveillance épidémiologique de la DRS de Kaffrine a pris part à cette rencontre axée sur le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, un vaccin destiné aux jeunes filles âgées de 9 à 14 ans.

"C'est un vaccin très important, car il permet de protéger les jeunes filles contre une maladie qui constitue aujourd'hui un véritable problème de santé publique : le cancer du col de l'utérus. C'est un enjeu majeur pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais aussi pour la DRS de Kaffrine", a-t-il souligné.

Les professionnels des médias bénéficiaires de la formation, qui ont salué cette initiative, se sont engagés à réaliser des émissions au niveau de leurs organes respectifs pour la sensibilisation des populations.