Sénégal: Saint-Louis - La mise en place d'un fonds bleu préconisé pour renforcer la résilience des communautés côtières

Saint-Louis — Un atelier de restitution communautaire de l'étude de faisabilité du Fonds bleu pour la résilience des communautés côtières s'est tenu, samedi à Saint-Louis (nord), à l'initiative du consortium Leadership, éthique, gouvernance et stratégies pour l'Afrique (LEGS-Africa), a constaté l'APS.

"Quand on parle de pétrole et de gaz, il y a une étude d'impact environnemental qui a été réalisée. Forcément, nous savons qu'il y a des mesures d'atténuation et aussi de correction des désagréments qui sont proposées", a déclaré Dr Mbaye Dieng, membre fondateur de LEGS-Africa et l'un des auteurs de cette étude.

"En analysant cette question sous divers angles, on s'est demandé quelle est la proposition la plus appropriée à mettre en place pour vraiment que l'exploitation du pétrole et du gaz puisse se faire tout n assurant la résilience des communautés", a dit M. Dieng au sortir de cette rencontre de restitution.

"Nous avons réfléchi sur la possibilité de créer un fonds bleu. Cette réflexion s'inspire de l'existant parce qu'on a su que par les recherches, plusieurs pays ont créé des mécanismes de compensation mais aussi de renforcement de la résilience des communautés", a-t-il expliqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Il fallait réfléchir la mise en place d'un mécanisme et c'est tout heureux qu'au niveau de l'État il existe des structures qui réfléchissent à cette possibilité de mettre en place un Fonds bleu, a-t-il salué.

Dr Mbaye Dieng a par ailleurs souligné la possibilité de financer ce fonds bleu sans endettement. "La mise en oeuvre de ce fonds peut toucher jusqu'à un million de bénéficiaires", a estimé Dr Dieng.

Le coordonnateur du Conseil local de pêche artisanale de Saint-Louis (CLPA), Omar Dièye, et le secrétaire général du Syndicat national autonome des pêcheurs du Sénégal (SYNAPS), Moustapha Dieng, ont magnifié la restitution communautaire de cette étude de faisabilité du fonds bleu pour la résilience des communautés côtières, laquelle étude est conduite par le consortium LEGS-Africa.