Le Président de la République, Kaïs Saïed, a souligné, lors d'une réunion tenue le 22 septembre au Palais de Carthage avec le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la Sûreté nationale et le directeur général commandant de la Garde nationale, la nécessité de renforcer les dispositifs de sécurité afin de faire face à des menaces croissantes visant l'État tunisien et la société.

Au cours de cette rencontre, le Chef de l'État a mis en lumière plusieurs dangers pesant sur le pays. Si la lutte contre le trafic de drogue et les réseaux criminels demeure une priorité absolue, Kaïs Saïed a également dénoncé des tentatives organisées de déstabilisation, émanant, comme tout le monde le sait, de pseudo-opposants établis à l'étranger, vivant dans le confort des capitales occidentales.

Ces figures, parfois largement relayées dans les médias internationaux, sont déconnectées des réalités sociales du pays. Elles prétendent parler au nom du peuple tunisien, sans en partager ni le quotidien ni les difficultés.

Bien à l'abri à l'étranger, elles mènent une vie paisible aux frais de ceux qui les protègent, indifférentes à la précarité dans laquelle vivent de larges pans de la population tunisienne.

Elles ressemblent à ces capitaines sans honneur qui abandonnent le navire au premier tangage, laissant le peuple affronter seul la tempête.

Des lobbies étrangers soutiennent ces personnalités politiques en rupture avec la nation, dans une volonté manifeste d'affaiblir l'État tunisien et de remettre en cause sa souveraineté. Ces derniers mois, les campagnes de désinformation se sont par ailleurs multipliées. Mais le peuple n'est plus dupe.

Face à ces discours distants, souvent dictés depuis l'étranger, les Tunisiens perçoivent de plus en plus clairement les véritables intentions de ceux qui se réclament abusivement de leur légitimité.

La persistance de ces menaces explique la position ferme du Président, qui insiste sur le renforcement des mesures de sécurité, notamment autour des établissements scolaires, afin de protéger la jeunesse tunisienne des dangers du trafic de drogue, mais aussi sur la nécessité de lutter de manière continue, et non ponctuelle, contre la spéculation et la hausse des prix.

Elle justifie également l'appel présidentiel à une vigilance constante face aux multiples menaces, qu'elles soient internes ou orchestrées depuis l'étranger, dans une stratégie délibérée de fragilisation de l'État.

Cette insistance répétée dans les discours du Chef de l'État n'est pas sans raison. Elle reflète en réalité une démarche consciente visant à souligner l'importance cruciale des enjeux et à maintenir une vigilance soutenue.

Dans un contexte où le risque d'un relâchement ou d'une certaine routine chez les responsables locaux existe, la multiplication des rappels apparaît comme un moyen nécessaire pour éviter que ces derniers ne sombrent dans l'indifférence ou le laxisme.

Ainsi, en réitérant ses messages, le Président cherche à réaffirmer les priorités essentielles, à encourager une mobilisation constante et à prévenir toute forme de négligence face aux défis sécuritaires et sociaux auxquels le pays est confronté.

Au demeurant, et pour dire les choses plus simplement et plus clairement, la sécurité de l'État ne se construit pas au gré de campagnes de lutte occasionnelles. Elle doit être portée par un engagement constant et un rythme soutenu, sans place pour le relâchement, afin d'assurer une protection efficace face aux menaces persistantes.