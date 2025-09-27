Afrique: Invest Africa - Une importante délégation d'hommes d'affaires italiens prend part à la première édition

La première édition d'Invest Africa, événement coorganisé par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) et Confimprese Italia (patronat italien), s'et tenue hier à Tunis en présence de nombre d'acteurs économiques et industriels des deux pays

Rencontré en marge de l'événement, Aslan Berjeb, président de la Conect, a précisé dans une déclaration à La Presse que plus d'une trentaine d'opérateurs du secteur économique italien, toutes spécialités confondues, et une centaine d'entreprises tunisiennes dans différents secteurs d'activité participent à l'événement.

«L'objectif est de créer un matchmaking entre ces parties et d'essayer de voir les possibilités d'investissement italiens en Tunisie mais pas que, et c'est l'esprit même de cette conférence», a-t-il ajouté, rappelant que «l'Italie est un partenaire stratégique de la Tunisie qui a souvent été le premier partenaire dans les échanges commerciaux, le deuxième en termes d'investissements».

A. Berjeb a souligné, en outre, «les opportunités qu'offre la Tunisie en termes d'ouverture sur le marché africain autant par son positionnement géographique que par les conventions internationales qu'elle a signées, notamment celles de la Zlecaf et du Comesa».

«Donc grâce à sa stabilité, à l'encouragement à l'investissement et à la matière première de l'investissement, à savoir la matière grise tunisienne, aussi bien les diplômés de l'enseignement supérieur, les techniciens que les ouvriers, les Italiens trouveront tout intérêt à investir en Tunisie et la choisiront comme plateforme d'investissement pour d'autres marchés, et c'est de cette manière-là qu'ils seront plus compétitifs».

Cet événement, organisé à l'occasion de la visite d'une importante délégation italienne en Tunisie, réunira des acteurs institutionnels, économiques et académiques tunisiens et italiens autour des opportunités de coopération et d'investissement en Afrique.

S'exprimant à l'ouverture de la conférence, l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, Allessandro Prunas a salué la qualité des relations historiques entre les deux pays.

Il a en outre précisé qu'actuellement, les entreprises italiennes représentent un quart des entreprises étrangères établies en Tunisie et offrent quelque 85 mille postes d'emploi dans divers domaines qui vont du textile aux pièces automobiles.

Alessandro Prunas a, en outre, mis en exergue l'importance du site tunisien en tant que site idéal d'implantation pour les entreprises italiennes, notamment celles désireuses d'atteindre le marché africain

Sandro Fratini, président de Confimprese Italia Afrique du nord, a déclaré pour sa part que ce forum vise à appuyer la coopération au niveau de l'investissement et des échanges commerciaux entre l'Italie et l'Afrique.

Il a en outre indiqué que d'autres éditions d'Invest Africa seront organisées dans d'autres pays du continent au cours des prochains années.