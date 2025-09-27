Tunisie: 400 kg de 'zatla' saisis dans un port de Sousse

Mosaïque FM a appris que des agents de la brigade centrale de lutte contre les stupéfiants de la Garde Nationale à El Aouina ont réussi à saisir une quantité importante de cannabis indien, connue sous le nom de « Zatla », avoisinant les 400 kg.

La saisie a eu lieu dans l'un des ports de la ville de Sousse, la drogue étant destinée à la commercialisation.

Cette opération préventive a été menée sous la supervision de hauts responsables de la Garde Nationale et du ministère public près le tribunal de Sousse 1, suite à des renseignements précis.

Nous avons également appris qu'un groupe de suspects fait actuellement l'objet d'une enquête menée par la brigade en charge de l'affaire.