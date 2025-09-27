Tunisie: JCMC 2025 - Ridha Tlili au coeur du documentaire

27 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Pour leur 20e édition, du 15 au 19 octobre 2025 à Gabès, les Journées cinématographiques méditerranéennes de Chenini (Jcmc), placées sous le thème «Le droit au futur», annoncent un workshop autour du film documentaire, animé par le cinéaste tunisien Ridha Tlili, les 16, 17 et 18 octobre au Centre universitaire d'animation culturelle et sportive.

Réalisateur, producteur et auteur engagé, Ridha Tlili est connu pour ses films qui scrutent les mutations sociales, la mémoire collective et la question identitaire. Né en 1977 à Sidi Bouzid, il est diplômé de l'Institut supérieur de l'audiovisuel et du multimédia (Isamm, 2003), de l'École supérieure de l'audiovisuel et du cinéma de Gammarth (2008) et titulaire d'un master de recherche en théâtre et arts du spectacle (Isad, 2011). Il a également enrichi son parcours par des ateliers en Allemagne, en Suisse et une spécialisation en documentaire au Danish Film School.

Sous le nom d'Ayan Ken, il signe en 2007 son premier court métrage Ayan Kan, primé pour sa mise en scène au Festival international du court métrage de Taghit (Algérie). Suivent Bas Bord et Teriague (2009), Revolution Under 5 Minutes et Jiha (2011), Controlling And Punishment et Tafkik (2014), Tounsa (Forgotten) (2017), jusqu'à La Couleur du phosphate (2022). Ses films, entre fiction expérimentale et documentaire de création, ont été sélectionnés et récompensés dans divers festivals internationaux.

Cette 20e édition des Jcmc mettra en avant des courts métrages engagés autour de l'environnement, du climat, de l'éducation, de la justice sociale ou encore de l'imaginaire comme outil de résistance. Les oeuvres en compétition viseront à donner voix aux générations futures et à affirmer leur droit à un avenir vivable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Créé en 2005 par l'Association formes et couleurs oasiennes, le festival se veut un espace de dialogue entre les deux rives de la Méditerranée et un lieu de sensibilisation aux enjeux culturels, sociaux et environnementaux, fidèle à sa vocation d'un cinéma porteur de sens et de changement.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.