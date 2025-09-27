Tunisie: JCMC 2025 - Ridha Tlili au coeur du documentaire

Pour leur 20e édition, du 15 au 19 octobre 2025 à Gabès, les Journées cinématographiques méditerranéennes de Chenini (Jcmc), placées sous le thème «Le droit au futur», annoncent un workshop autour du film documentaire, animé par le cinéaste tunisien Ridha Tlili, les 16, 17 et 18 octobre au Centre universitaire d'animation culturelle et sportive.

Réalisateur, producteur et auteur engagé, Ridha Tlili est connu pour ses films qui scrutent les mutations sociales, la mémoire collective et la question identitaire. Né en 1977 à Sidi Bouzid, il est diplômé de l'Institut supérieur de l'audiovisuel et du multimédia (Isamm, 2003), de l'École supérieure de l'audiovisuel et du cinéma de Gammarth (2008) et titulaire d'un master de recherche en théâtre et arts du spectacle (Isad, 2011). Il a également enrichi son parcours par des ateliers en Allemagne, en Suisse et une spécialisation en documentaire au Danish Film School.

Sous le nom d'Ayan Ken, il signe en 2007 son premier court métrage Ayan Kan, primé pour sa mise en scène au Festival international du court métrage de Taghit (Algérie). Suivent Bas Bord et Teriague (2009), Revolution Under 5 Minutes et Jiha (2011), Controlling And Punishment et Tafkik (2014), Tounsa (Forgotten) (2017), jusqu'à La Couleur du phosphate (2022). Ses films, entre fiction expérimentale et documentaire de création, ont été sélectionnés et récompensés dans divers festivals internationaux.

Cette 20e édition des Jcmc mettra en avant des courts métrages engagés autour de l'environnement, du climat, de l'éducation, de la justice sociale ou encore de l'imaginaire comme outil de résistance. Les oeuvres en compétition viseront à donner voix aux générations futures et à affirmer leur droit à un avenir vivable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Créé en 2005 par l'Association formes et couleurs oasiennes, le festival se veut un espace de dialogue entre les deux rives de la Méditerranée et un lieu de sensibilisation aux enjeux culturels, sociaux et environnementaux, fidèle à sa vocation d'un cinéma porteur de sens et de changement.