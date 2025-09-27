Tunisie: 9e assemblée générale de la TAA - Ouvrir de nouvelles perspectives pour l'industrie automobile tunisienne

Entre électromobilité, développement durable et montée en compétences, la Tunisian Automotive Association (TAA) entend positionner la Tunisie comme un acteur incontournable d'une industrie automobile mondiale en pleine mutation.

La Tunisian Automotive Association (TAA) s'active sur tous les fronts pour rehausser l'industrie tunisienne des composants automobiles. Intégration des pratiques ESG, transition vers la mobilité électrique, délocalisation des constructeurs européens, mise à niveau des compétences... autant de défis que l'association se dit prête à relever dans un contexte économique mondial marqué par de profondes mutations.

Ces enjeux, qui ont fait l'unanimité parmi les membres de la TAA, ont été débattus lors de la 9e assemblée générale de l'association, tenue jeudi dernier à Tunis. Ce rendez-vous annuel a également permis de revenir sur les événements marquants de l'année 2024 pour l'industrie automobile tunisienne, ainsi que sur les perspectives tracées pour les prochaines années.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Rappelant un contexte mondial en pleine recomposition en raison, notamment, des mutations technologiques accélérées, des enjeux de souveraineté industrielle, des barrières tarifaires fragilisant les industriels et d'une reconfiguration des chaînes de valeur Meriem Elloumi, présidente de la TAA, a affirmé que ces transformations poussent le secteur automobile à se réinventer. Elle a souligné que, malgré les difficultés persistantes, la filière reste résiliente.

Grâce à ses compétences, à sa proximité stratégique avec l'Europe et à son savoir-faire industriel confirmé, la Tunisie dispose, selon elle, d'une opportunité unique pour s'imposer comme un acteur incontournable de cette transition.

« Notre ambition est double : consolider les acquis de la TAA et ouvrir de nouvelles perspectives pour l'industrie automobile tunisienne », a-t-elle déclaré.

Automotive Smart City

Revenant sur le Pacte pour la compétitivité de l'industrie automobile, conçu et élaboré en partenariat avec le ministère de l'Industrie, Elloumi a rappelé que cette initiative demeure au coeur de l'action de la TAA. Trois ans après sa conclusion, des avancées notables ont été enregistrées dans tous les domaines initiaux, en l'occurrence les infrastructures, le cadre réglementaire, l'emploi, la formation, la recherche et développement, la visibilité. Des groupes de travail et des comités techniques, associant les différents ministères et organismes concernés, assurent le suivi.

La présidente a également annoncé que l'association travaille désormais à l'intégration d'un sixième pilier au Pacte, à savoir le développement durable. « Nous devons renforcer notre visibilité à l'international, continuer à attirer des investissements structurants et accompagner nos entreprises dans leur transition vers l'électromobilité, la digitalisation et la conformité aux standards mondiaux », a-t-elle insisté.

Parmi les projets phares évoqués figure le lancement des études pour la mise en place de l'Automotive Smart City, une étape décisive pour l'avenir du secteur.

Cette ville intelligente, qui s'étendra sur plus de 200 hectares, sera conçue selon les standards internationaux les plus exigeants. Elle offrira un écosystème complet comprenant des laboratoires de recherche et développement, un centre d'excellence, une école d'ingénieurs et plusieurs unités industrielles.

Dans cette dynamique, la TAA entend poursuivre le développement de partenariats stratégiques, notamment à travers des projets collaboratifs et une plus grande intégration des industriels tunisiens dans les programmes européens d'innovation.

La Tunisie, plateforme technologique et industrielle de proximité

« Les enjeux géopolitiques actuels ouvrent de nouvelles opportunités pour la Tunisie, qui peut se positionner comme une plateforme technologique et industrielle de proximité, agile et compétitive.

Le renforcement de la coopération avec les marchés africains, afin de diversifier les débouchés à l'export, favoriser le transfert de savoir-faire et, à terme, encourager l'implantation d'unités industrielles, constitue également un axe majeur de développement », a-t-elle souligné.

Concluant son allocution sur une note optimiste, Meriem Elloumi a insisté sur le rôle déterminant de l'intelligence collective, de la mobilisation des membres de la TAA et de la pertinence des actions menées pour faire de l'association un véritable levier de transformation durable pour tout l'écosystème automobile tunisien.