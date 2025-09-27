Tunisie: En photos - Coup d'envoi de la 9e édition de l'Ultra Mirage El Djerid avec un record de participation

Le coup d'envoi de la 9e édition du marathon international Ultra Mirage El Djerid a été donné ce samedi 27 septembre 2025, marquant le lancement de la saison des événements sportifs à vocation touristique dans le gouvernorat de Tozeur. Cette édition enregistre une participation record de 500 coureurs issus de 29 pays répartis sur les cinq continents, confirmant l'essor de cette course créée en 2017 avec seulement 60 participants de 13 nationalités.

Cette année, un nouveau parcours a été introduit. Il débute au lac de Chamsa, à 15 km de Tozeur, et traverse les paysages spectaculaires du nord du gouvernorat, entre dunes de sable, oasis et sebkhas, jusqu'au Chott El Gharsa.

Autre nouveauté : le lancement d'une course de 25 km ouverte aux amateurs, en complément des distances classiques de 50 et 100 km. L'événement accueille des participants âgés de 15 à 72 ans, avec une participation féminine représentant 25 % du total.

Les organisateurs saluent un succès croissant, qui confirme le positionnement de l'Ultra Mirage comme un rendez-vous sportif et touristique de premier plan en Tunisie.

Au coeur de cette aventure, Assurances BIAT renouvelle son partenariat pour la neuvième année consécutive. Plus qu'un simple sponsor, la compagnie s'affirme comme un acteur engagé dans la durée, soutenant le développement durable du sport et du tourisme dans la région.