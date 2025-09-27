Congo-Brazzaville: École convenable

Une chose est certaine. Pour les élèves du collège d'enseignement général (CEG) « Liberté », situé dans le 6e arrondissement de Brazzaville, Talangaï, la rentrée scolaire 2025-2026 sera tout sauf ordinaire. Depuis quelques mois, les travaux d'ampleur exécutés jour et nuit ont profondément transfiguré ce vaste ensemble naguère sablonneux où régnaient promiscuité, insalubrité et insécurité.

En quelques mois sont sortis de terre des bâtiments R+1 d'un type nouveau qui amélioreront de façon sensible les conditions de travail et d'éducation pour le personnel d'encadrement, les enseignants et les apprenants. Au triste visage des années antérieures succède une infrastructure moderne susceptible de changer la perception que les jeunes enfants ont de la quête de la connaissance portée par l'école.

Le mérite revient aux pouvoirs publics qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour atteindre ce résultat éloquent. La Société nationale des pétroles du Congo, en particulier, à l'oeuvre sur ce chantier titanesque, devrait être couverte de gratitude tant cet engagement louable transmet non seulement de l'espoir mais aussi cette notion essentielle de sens des valeurs en milieu juvénile. À savoir qu'avec de la volonté et un sens du bien commun, d'autres initiatives du genre pourraient aider à surmonter les dysfonctionnements observés dans divers secteurs de la vie nationale.

Il reviendra en premier lieu aux élèves, bénéficiaires de ce joyau architectural, de prendre rendez-vous avec leur avenir en préservant les biens meubles et immeubles, en adoptant des comportements loyaux envers les personnes chargées de leur inculquer le savoir. Les parents sont aussi interpellés car c'est bien depuis la cellule familiale qu'un enfant reçoit son premier baptême de la vie en société et part pour la rencontre de ses semblables avec l'idée de ne pas en faire des ennemis.

Ces dernières années, les violences de toutes sortes ont migré des quartiers populaires aux établissements scolaires, transformant ces sites pédagogiques en champs de confrontation au couteau et à la machette. L'école n'a pas besoin de cela et doit redevenir un généreux lieu d'émulation et d'exigence. Le CEG de la Liberté que jouxte une brigade de la gendarmerie, elle aussi rénovée, devra sur le plan sécuritaire profiter de cet atout indispensable pour rendre l'école tout simplement convenable.