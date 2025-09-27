Congo-Brazzaville: Festival Ryazanskie Smotriny - Un spectacle congolais clôture la 20e édition

Les rideaux de la rencontre internationale de théâtre de marionnettes russe, tenue du 12 au 18 septembre 2025 à Riazan, se sont fermés sur la pièce Kuakidila kua Mukulakaja, une représentation de la Compagnie théâtre de Marconte de Kinshasa.

Face à la presse, le 25 septembre à Ndaku ya La vie est belle, S. Konde, Don Diègue Nankaka et Chardy Masamuna se sont réjouis du succès remporté en Russie. Spectacle de clôture du 20e « Ryazanskie Smotriny », Kuakidila kua mukulakaja a mis en lumière la culture congolaise au Festival international de théâtre de marionnettes de Riazan. Le 18 septembre 2025, la République démocratique du Congo (RDC) était à l'honneur sur les dix pays étrangers invités à l'évènement russe. La représentation de la Compagnie théâtre de Marconte (CTM) a clos les sept jours de la rencontre qui a accueilli vingt-trois représentations.

Le comble du bonheur pour S. Konde et Chardy Masamuna, c'est d'avoir hissé haut les couleurs nationales et d'avoir réussi à placer sur les projecteurs la tradition congolaise. En effet, titré en ciluba, Kuakidila kua mukulakaja met en exergue « L'hospitalité du vieillard ». La fierté d'avoir captivé l'organisation, puis la foule, était bien plus gratifiant que les diplômes gravés personnalisés et les prix de festival uniques remis aux participants et partenaires. En effet, aux yeux du marionnettiste S. Konde, avoir obtenu de clôturer le festival est plus que flatteur. Savoir qu'il a été ouvert par un spectacle collectif (auquel la RDC a pris part), une adaptation du conte populaire français Le Petit Chaperon rouge.

De retour à Kinshasa, le CTM s'est produit, le vendredi le 26 septembre, sur la scène de Ndaku ya La vie est belle. Pour la Compagnie, la représentation de Kuakidila kua mukulakaja illustre l'effort qu'elle n'a de cesse de fournir pour la transmission de la mémoire et de la tradition. Fort du succès rencontré en Russie, elle envisage la production de quatre nouveaux spectacles en 2026. S'employant également à perfectionner son art en prévision de la célébration de ses 20 ans en 2026. Le prestige de la CTM n'est plus à prouver, car comme l'a rappelé son directeur technique S. Konde, en 2023, il remportait déjà la médaille d'or aux IXes Jeux de la Francophonie.