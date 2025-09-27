Congo-Kinshasa: Diplomatie - Le pays enclenche l'uniformisation de ses sceaux officiels à l'étranger

En marge de la quatre-vingtième session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, une brève cérémonie officielle a eu lieu au cours de laquelle le ministre d'État, ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, a remis les nouveaux sceaux officiels à la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba.

Ces sceaux, destinés aux missions diplomatiques de la RDC à Washington et à New York, répondent à une instruction expresse du président Félix Tshisekedi. Il s'agit d'un pas vers la standardisation, la certification et la sécurisation de tous les sceaux utilisés par les ambassades et consulats congolais, dans le but de lutter contre toute falsification. Séance tenante, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a procédé à la remise des nouveaux sceaux officiels à l'ambassadeur Zenon Mukongo, chef de la mission permanente auprès des Nations unies, ainsi qu'au chargé d'affaires de l'ambassade de la RDC à Washington.

Le renouvellement de ces attributs du pouvoir s'ajoutent à plusieurs autres actions entreprises par la cheffe de la diplomatie, pour redorer l'image des missions diplomatiques et consulaires de la RDC. Il s'agit notamment de l'achat et de la réhabilitation des bâtiments consulaires, sans oublier l'amélioration des conditions sociales des diplomates.

