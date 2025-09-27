Congo-Kinshasa: Balle à terre ?

Une bonne dizaine de minutes de speech ont suffi au désormais ancien président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo (RDC), Vital Kamerhe, pour rendre son tablier, le 22 septembre, à Kinshasa.

Acculé par une pétition en destitution initiée par ses collègues députés, parmi lesquels ses alliés de la majorité, le président de l'Union pour la nation n'a pas souhaité être démis par une procédure de vote. Tenant compte du rapport des forces, il a dû réaliser que ses soutiens, ou ce qu'il en restait dans l'hémicycle, n'auraient pas fait le poids. L'homme crédité d'une longue expérience des affaires publiques dans son pays a été assez habile pour ne pas couper l'herbe sous le pied de ses adversaires en se mettant à l'abri d'une humiliation qui aurait résulté du vote de ces derniers en sa défaveur.

Dans son discours, Vital Kamerhe a rappelé sa contribution au renouveau démocratique de son pays, et l'appui qu'il a apporté au président de la République, Félix Tshisekedi. Il a également interpellé ses collègues parlementaires sur les défis des temps présents auxquels la RDC est confrontée mais aussi les batailles qu'il conviendrait, à ses yeux, de mener ensemble pour le bien-être de leurs concitoyens : la crise de l'Est du pays où les provinces du Nord et du Sud-Kivu sont aux mains des rebelles de l'AFC/M23, le chômage des jeunes...

Bien qu'il ait critiqué l'irrégularité de la démarche de destitution estimant qu'elle n'était pas l'oeuvre des députés seuls comme le veut la procédure en la matière, dénonçant une main extérieure, Kamerhe a ouvertement déclaré ne pas garder quelque rancune contre qui que ce soit. Quant aux accusations de mauvaise gestion ayant conduit à son éviction, l'ex-président de l'Assemblée nationale s'est défendu d'avoir agi de la manière la plus régulière possible.

Au long de son exposé, Vital Kamerhe est resté calme, suffisamment pour ne pas transmettre cette sérénité à ses collègues. Ils ne l'ont applaudi la première fois qu'au moment où, jugeant sa déchéance inéluctable au moyen du vote, il a annoncé jeter l'éponge : " Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, et son peuple, et ses institutions ; qu'il nous bénisse et que la nation triomphe ". Deuxième salve d'applaudissements pour celui qui, avant de quitter le perchoir, a pris les jeunes parlementaires à témoin. " Chers jeunes députés, vous êtes le présent et l'avenir de notre nation, ne commettez pas nos erreurs", a-t-il conseillé.

Chef de parti, Kamerhe continuera certainement de compter sur l'échiquier politique de son pays. Son départ survient tout de même après les premières frictions avec son allié, Félix Tshisekedi, dont il fut directeur de cabinet sous son premier mandat et termina par la case prison pour une affaire de gestion de fonds publics. Il connut la même mésaventure de destitution sous son autre allié de l'époque, Joseph Kabila, auprès de qui il a assumé les fonctions de président de l'Assemblée nationale et de secrétaire général du parti présidentiel, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie.

On ne sait pas la nature des traces que ce genre d'épisode laisse dans l'esprit d'un acteur politique qui a de l'ambition. Foncer droit ou reculer de plusieurs pas avant de rebondir ? D'ici-là, sauf si ses rapports avec le président de la République se détériorent (Ce dernier assurant ne pas lier ce qui arrive à son « frère et ami », étant donné le sacro-saint principe de la « séparation des pouvoirs ») ; sauf si sa déchéance se clôture par ce seul épisode politique et ne fouine pas dans son casier judiciaire, peut-être donc qu'il pourra siéger au Parlement et laisser le temps colmater les déceptions. L'avenir le dira !