« Par le biais de banques partenaires, nous avons accompagné 1 773 Pme à travers un financement de plus de 54 milliards de Fcfa en encours de garantie », a déclaré Joëlle Kouassi, directrice générale de la Sgpme (Société de garantie des crédits aux Pme), lors d'une rencontre avec la presse.

La mission de cette structure est de faciliter l'accès des Petites et moyennes entreprises (Pme) ivoiriennes au financement en offrant des garanties à leurs banques partenaires.

La directrice générale de la Sgpme a souligné que ce partenariat avec les banques a permis d'accompagner les Pme bénéficiaires par le biais de guichets spécialisés, dont un dédié à l'agriculture.

« Dans le cadre du projet de développement des chaînes de valeur, nous tendons, grâce à ce guichet, vers 70 % de couverture. À travers ce guichet, nous finançons toute la chaîne de production des cultures telles que le maïs et le manioc, jusqu'à la commercialisation », a-t-elle expliqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a précisé que le rôle des banques partenaires est d'accorder les financements aux Pme. « Le caractère bénéfique tient au fait que nous supportons au minimum 50 % du risque des Pme, au lieu des 100 % que la banque devait supporter. En d'autres termes, la banque et nous partageons ce risque à parts égales. Comme impact, cela permet à la banque partenaire de réaliser deux fois plus de volume de financement », a soutenu Joëlle Kouassi.

Elle a également indiqué que les activités de la Sgpme s'inscrivent dans la vision de l'État. « Notre mécanisme vise à accompagner les femmes entrepreneures. À ce niveau, nous tendons vers l'atteinte de 80 % de cette cible », a-t-elle souligné. Joëlle Kouassi a ajouté que, grâce au Pacaci (Programme d'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire), les femmes bénéficieront de davantage de financement.

Concernant les Pme engagées dans le climat vert, elle a rassuré que des ressources sont disponibles grâce au soutien d'un bailleur.

Toutefois, elle a déploré l'existence de plusieurs difficultés, notamment la nécessité de garantir l'accès des Pme aux mécanismes de garantie, de créer des conditions de transparence et d'assurer l'accessibilité à des modules de formation au profit des Pme de l'intérieur du pays.