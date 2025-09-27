Afrique: Loteries d'Afrique - Casablanca accueille la 4e édition du Grand Prix d'Afrique 2025

La Société royale d'encouragement du cheval (Sorec), en partenariat avec l'Association des loteries d'Afrique (Ala), a récemment organisé à Casablanca (Maroc) la 4e édition du Grand Prix d'Afrique de Pmu. La cérémonie a été présidée par Ahmed El Bouari, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts du Maroc.

Ce fut l'occasion pour les délégations venues de toute l'Afrique de prendre part à cet événement majeur, afin de partager leurs expériences, renforcer la coopération et bâtir ensemble l'avenir des courses hippiques et des loteries africaines.

À cette cérémonie, Dramane Coulibaly, président de l'Association des loteries d'Afrique (Ala) et par ailleurs directeur général de la Lonaci, a souligné que le Grand Prix d'Afrique illustre la vitalité du partenariat entre l'Ala et la Sorec, et confirme le rôle fédérateur du Maroc sur le continent.

« Cette édition traduit notre ambition commune d'accompagner l'innovation et la transformation des loteries africaines au service d'une expérience moderne et responsable », a-t-il déclaré.

À noter que Bendia Redouane a remporté le Prix de l'Ala et que Madihi Zouhair a reçu le Grand Prix d'Afrique 2025.