Cote d'Ivoire: Valorisation des déchets de mangue - Une innovation au service de l'élevage et de l'environnement

27 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Transformer un problème en opportunité, tel est le pari que se sont lancés le Programme d'appui au développement des filières agricoles (PADFA) et le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricoles (FIRCA). Les deux structures ont réuni, le 26 septembre 2025, l'hôtel de la Can de Korhogo, producteurs, éleveurs et partenaires pour un atelier de restitution sur la valorisation des déchets de mangues en aliments pour animaux.

Cet atelier, intitulé « Restitution des activités de la convention exécutée par le Firca sur la mise en place d'unités de valorisation de déchets de mangue », visait à partager les résultats obtenus dans les régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué, mais aussi à réfléchir aux perspectives d'une valorisation durable.

Chaque année, près de 30 % de la production de mangues en Côte d'Ivoire se perd après récolte. Ces pertes massives, combinées à la rareté du pâturage et au coût élevé des aliments pour animaux, fragilisent à la fois les producteurs et les éleveurs. L'initiative du PADFA et du FIRCA apporte une solution innovante en transformant les déchets issus de la mangue en ressources utiles pour l'élevage.

Selon Ouya Adolphe, directeur du département des cultures alimentaires et ressources animales au FIRCA, et Kiendrebogo Timbilfou, expert en zootechnie, cette approche contribue non seulement à réduire les pertes post-récolte, mais aussi à préserver l'environnement tout en améliorant les revenus locaux.

Les représentants institutionnels et professionnels présents, dont Clément Kouadio (PADFA), Mme Nioulé Patricia (Direction régionale de l'agriculture), El Hadj Mamadou Coulibaly (Inter-mangue) et Coulibaly Salimou (Conseil régional du Poro), ont unanimement salué l'initiative. Pour eux, il s'agit d'une « contribution majeure au développement durable et à la résilience des exploitations agricoles et d'élevage ».

Ce projet s'inscrit dans la continuité d'actions déjà engagées : en 2015 et 2017, avec l'appui de la Banque mondiale, six unités pilotes de séchage de mangues avaient été installées dans le nord du pays. Forts de cette expérience et de la collaboration technique de l'Institut de l'environnement et de recherche agricole du Burkina Faso (INERA), le FIRCA et le PADFA ont renforcé l'unité de Tengrela et créé une nouvelle unité à Sinémataiali.

La filière mangue est aujourd'hui un moteur économique stratégique : elle fait vivre plus de 5 000 producteurs ivoiriens et génère près de 7 milliards FCFA par an. Avec plus de 35 000 tonnes exportées en 2024, la Côte d'Ivoire s'est hissée au rang de premier exportateur africain et troisième fournisseur mondial de mangues fraîches vers l'Europe.

En intégrant la valorisation des déchets dans cette dynamique, le pays ouvre une nouvelle voie où agriculture, élevage et environnement se renforcent mutuellement, au bénéfice des communautés rurales.

