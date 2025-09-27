Sénégal: Les femmes des médias publics réfléchissent sur les bases juridiques de leur association

Dakar — Les femmes des médias publics, notamment celles de l'Agence de presse sénégalaise (APS), du quotidien national le Soleil, de la Radiotélévision sénégalaise (RTS) et de la Maison de la presse (MP), se sont réunies, samedi, en assemblée générale pour poser des bases juridiques autour de leur association, a constaté l'APS.

"Nous nous sommes dites que cette association vient à son heure pour justement participer à l'épanouissement des femmes à l'information, la formation et la sensibilisation, et cette assemblée générale va mettre sur pied cette association de façon juridique pour avoir une reconnaissance juridique", a déclaré la présidente de l'amicale des femmes de la RTS, Aïssatou Françoise Seck.

Elle a soutenu que cette assemblée générale a pour objet de mettre en place un plan d'action prévoyant plusieurs activités, notamment celles liées à la formation des femmes des médias du service public de l'information.

"Donc, ce sera peut-être le premier objectif, la formation des femmes, ensuite les sensibiliser. Et puis, la question du genre, il faut qu'on en parle et qu'on essaye également de mettre une femme partout où ses compétences l'amènent", a-t-elle fait valoir.

La présidente de l'amicale des femmes de l'APS, Sokhna Khadydiatou Sakho, a, pour sa part, souligné que cette association des femmes des médias publics permettra à ces dernières d'acquérir d'autres opportunités professionnelles susceptibles de faire avancer leur carrière.

Elle a rappelé que lors de la célébration de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2025, les femmes des médias publics avaient trouvé "intéressante" l'idée de regrouper les trois amicales en une seule entité "pour le bien-être des journalistes et de tous les personnels féminins travaillant dans les médias publics".

" (...) Nous voulons que l'association serve de tribune aussi pour partager des expériences et dégager des voies et moyens permettant d'améliorer la situation des femmes dans les médias", a quant à elle, indiqué, la présidente de l'amicale des femmes du quotidien national le Soleil, Matel Bocoum.

Dans cet ordre d'idées, elle ajoute qu'il s'agira de miser également sur une approche "inclusive" permettant à toutes les femmes de ces médias de se sentir concernées, impliquées, tout en exprimant leurs attentes et besoins de formation.

"Il est de notre responsabilité à tous, institutions, médias, organisations et citoyens, d'accompagner cette dynamique, d'en être le relais et de garantir que chaque femme ait la place, la parole et le pouvoir d'agir", a, de son côté, martelé, le directeur général de la Maison de la presse Babacar Touré, Sambou Biagui.

A l'en croire, la mise en place de cette association des femmes des médias publics vient répondre à une exigence de cette époque, celle de "garantir une meilleure représentativité de ces dernières dans le secteur".

Le secrétaire du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (SYNPICS), Moustapha Cissé, a, lui, promis d'essayer de faire passer un message qui aidera ou participera à renforcer cette association.

" (...) Quand on parle d'association, c'est l'agrégation de plusieurs éléments pour un but bien précis, et pour moi le nombre ne fait pas l'efficacité", a-t-il dit.

"Si vous parvenez à mettre en place un bureau efficace avec des gens dynamiques qui acceptent de mouiller le maillot, on va aller au-delà de ça", a-t-il précisé.