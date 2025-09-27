Sénégal: Malick Ndiaye en Afrique du Sud pour participer à des rencontres parlementaires internationales

27 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, est arrivé samedi à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour participer à deux rencontres parlementaires internationales, a appris l'APS le même jour de source parlementaire.

Il prendra part, les 29 et 30 septembre 2025, à la Conférence annuelle des présidents des parlements africains, lit-on sur la page X de l'Assemblée nationale du Sénégal.

Le thème de cette rencontre est "Transformer les parlements pour une intégration continentale portée par les citoyens, le développement durable, la prospérité, la paix et le rôle de l'Afrique sur la scène mondiale".

La source ajoute que M. Ndiaye exposera sa vision sur "Le renforcement du rôle des parlements dans l'intégration continentale", en mettant en avant la contribution du Sénégal à ce processus.

Après Johannesburg, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal se rendra au Cap où il participera au onzième Sommet des présidents de parlement du G20 (P20), organisé du 1er au 3 octobre 2025.

Ce sommet organisé en partenariat avec l'Union interparlementaire (UIP) va se pencher sur le thème "Mettre la diplomatie parlementaire au service de la solidarité mondiale, de l'égalité et de la durabilité".

Ces assises, selon l'Assemblée nationale, offriront une occasion privilégiée de faire des rencontres bilatérales, de renforcer la diplomatie parlementaire, de promouvoir le dialogue entre institutions représentatives et d'affirmer la voix du Sénégal sur la scène internationale.

