Tunisie: Nabeul lance « La route du bigaradier », un circuit écotouristique autour de la fleur d'oranger

La délégation régionale du tourisme de Nabeul-Hammamet a organisé, samedi, une visite exploratoire du circuit écotouristique « La route du bigaradier », projet innovant qui met en valeur l'oranger amer et les traditions de distillation de la fleur d'oranger à Nabeul.

Mis en place en partenariat avec la Fédération régionale des agences de voyages, le programme PAMPAT, l'Association de sauvegarde de la ville de Nabeul et la délégation régionale de l'artisanat, ce circuit est aujourd'hui à un stade avancé de réalisation et devrait être lancé en décembre 2025.

Une immersion dans l'univers du bigaradier

La visite a débuté dans un verger de bigaradiers avant de se poursuivre à Dar Nabeul, siège de l'Association de sauvegarde de la ville, où les participants ont assisté à un atelier de distillation traditionnelle d'eau de fleur d'oranger.

Ils ont également découvert une unité de distillation industrielle et un espace consacré à la valorisation des dérivés du bigaradier dans le domaine des cosmétiques.

Plusieurs journalistes, acteurs du tourisme, étudiants et stagiaires du Centre de formation touristique de Nabeul ont pris part à cette journée.

Valoriser un savoir-faire ancestral

Le délégué régional du tourisme, Wahid Ben Faraj, a souligné que ce projet vise à mettre en avant les traditions liées à la récolte et à la transformation de la fleur d'oranger, depuis la cueillette dans les champs jusqu'à l'extraction de l'huile de néroli, prisée par les grandes maisons de parfumerie à travers le monde.

La création de ce circuit contribuera à diversifier l'offre touristique de Nabeul, en attirant les voyageurs à la recherche d'un tourisme durable et d'expériences authentiques autour du patrimoine naturel et culturel local.

Un projet soutenu à l'international

Le projet bénéficie du soutien du programme PAMPAT, financé par la coopération suisse et mis en oeuvre par l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI).

À Nabeul comme à Kairouan, ce programme appuie la promotion des produits du terroir tels que la harissa, l'eau de fleur d'oranger et les figues de Barbarie de Bouargoub.

L'expert Khamis Ennassfi, coordinateur du projet PAMPAT à Nabeul, a expliqué que ce circuit permettra aux visiteurs de vivre une expérience unique : « De la récolte dans le verger au marché, en passant par la distillation traditionnelle à Dar Nabeul et l'extraction industrielle de l'huile de néroli, destinée à l'exportation vers les marchés internationaux. »