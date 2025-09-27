Burkina Faso: Violences basées sur le genre - Un café-débat pour renforcer la lutte

27 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Abibata Kara

Le réseau Alliance Droits et Santé, en partenariat avec SOS Jeunesse et Défis, a organisé le 25 septembre 2025 à Ouagadougou un café-débat dénommé « World Coffee VBG » afin de proposer des solutions innovantes pour prévenir les violences basées sur le genre (VBG).

Les atteintes aux droits des femmes et des filles demeurent nombreuses en Afrique de l'Ouest. Entre mariages précoces, début précoce de la vie maritale et pressions sociales, elles peinent souvent à faire des choix libres et éclairés, notamment en matière de droits et santé sexuels et reproductifs. C'est pour répondre à ces défis que l'Alliance Droits et Santé et SOS Jeunesse et Défis ont initié ce cadre d'échanges participatif. L'initiative a réuni diverses associations et structures militant contre les VBG.

L'objectif principal de la rencontre était de stimuler l'intelligence collective afin d'identifier des idées concrètes et des plans d'actions partagés pour prévenir les VBG, réduire leurs risques et améliorer la prise en charge des survivantes. De façon spécifique, les participants ont réfléchi sur des perspectives nouvelles et des solutions innovantes, ont partagé leurs expériences en petits groupes pour approfondir les débats, et ont proposé des actions concrètes pour renforcer les mécanismes locaux de lutte contre les VBG. Trois grands thèmes ont guidé les discussions. Il s'agit des solutions créatives face aux VBG, les actions phares et stratégies nationales au Burkina Faso, ainsi que les dispositifs de prise en charge sanitaire et les mécanismes locaux existants.

Au terme des échanges, plusieurs recommandations fortes ont été formulées. Parmi elles figurent la consolidation des différentes plateformes en une structure nationale unique, la création d'un comité interministériel, l'organisation d'audiences à huis clos sur les VBG, l'intégration d'un pourcentage du Fonds minier de développement dans la lutte, la redynamisation des cellules genre au sein des ministères et le renforcement des capacités des organisations féminines.

