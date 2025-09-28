Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 septembre 2025

revue de presse

Gabon : Législatives et locales - Les Gabonais aux urnes

Dans les neuf provinces du pays, les citoyens se rendent massivement aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale et dans les collectivités locales. Une nouvelle page de la Vie République est sur le point de s'écrire.

Ce scrutin est perçu comme un véritable test, après une série de réformes saluées tant sur le plan national qu'international. Le climat semble apaisé et les acteurs politiques appellent à une élection pacifique, transparente et inclusive. (Source Gabonews)

RCI : Tidjane Thiam appelle à « une pression » sur Ouattara

Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, opposition), Tidjane Thiam, dont la candidature à l’élection présidentielle du 25 octobre 2025, a été rejetée par le Conseil constitutionnel, a réagi sur le rapport d’une mission d’évaluation pré-électorale de l’IRI, rendue publique le 26 septembre 2025. Pour en déduire qu’il faut faire « pression » sur le président Alassane Ouatara.

L’ONG américaine International Republican Institute (IRI) a conduit une mission d’évaluation pré-électorale en Côte d’Ivoire du 21 au 26 septembre 2025, dirigée par Mme Jenai Cox, directrice division Afrique, à un mois de l’élection présidentielle du 25 octobre 2025. (Source apanews)

Nigeria : L'effondrement d'une mine artisanale fait au moins 18 morts dans le nord du pays

Au moins 18 corps de mineurs artisanaux ont été retirés d'une mine qui s'est effondrée lors de fortes pluies dans l'État de Zamfara, dans le nord du Nigeria, où les sauveteurs recherchaient des dizaines de mineurs piégés, selon des sources locales.

Les sauveteurs sont à pied d'œuvre pour tenter d'accéder aux galeries obstruées. Un processus lent et laborieux selon les secouristes. (Source RFI)

Maurice détrône Casablanca comme premier Centre financier africain

Le Global Financial Centres Index 38 a provoqué un choc au Maroc : pour la première fois depuis 2016, Casablanca Finance City perd sa couronne de premier centre financier africain au profit de Maurice.

Cette ascension spectaculaire de l’île de l’océan Indien, portée par son excellence en FinTech et sa position stratégique entre trois continents, redessine la carte de la finance africaine et ouvre une nouvelle ère de compétition constructive pour le leadership continental. (Source Afrik.com)

ONU : Les délégués africains célèbrent leur diversité culturelle

À l’Assemblée générale des Nations unies, les discours ne sont pas les seules formes d’expression. Cette année encore, au-delà des déclarations officielles, la mode s’est discrètement imposée comme un langage diplomatique à part entière.

Plusieurs délégués africains ont profité de la tribune mondiale pour affirmer leur culture, leur identité et leur histoire à travers leurs tenues vestimentaires. (Source Africanews)

L'Etat de droit en Guinée, 15 ans après le massacre de 2009

Maître Halimatou Camara, membre du collectif de défense des avocats des parties civiles dans le cadre du procès du 28 septembre 2009 déplore la chape de plomb en cours dans le pays.

En Guinée, le 28 septembre 2024, cela fera deux ans qu'a eu lieu le massacre dans un stade de Conakry. Selon l'Onu, ce jour-là, 156 personnes ont été tuées, plus de 100 femmes violées et plus d’une centaine de personnes portées disparues.

Après deux ans de procès, la justice a rendu son verdict le 31 juillet dernier dans cette affaire. Les faits ont été requalifiés en crimes contre l'humanité pour l'ex-président guinéen, Moussa Dadis Camara, au pouvoir à l’époque. Six hauts gradés ont été condamnés à de lourdes peines, allant de 10 ans de prison à la perpétuité. Quant aux victimes, elles ont obtenu des mesures de réparation et un soutien médical. (Source Deutsche Welle)

Afrique : Robert Dussey plaide pour une carte « décolonisée »

S’exprimant à la tribune de la 80ème Assemblée générale des Nations unies le 26 septembre 2025, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey a appelé à la justice pour l’Afrique, réclamant réparations historiques et plaidant pour une correction de la représentation géographique de l’Afrique sur les cartes du monde dénonçant une cartographie héritée d’une vision coloniale.

À la tribune de la 80ème Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a livré un plaidoyer vibrant pour la justice envers l’Afrique, ce 27 septembre 2025.

Pour le ministre togolais l’histoire du continent reste marquée par l’esclavage, la colonisation et le pillage des ressources, plaidant pour des réparations symboliques et morales. Un discours qui s’inscrit dans la volonté des pays africains de faire entendre leur voix sur la scène internationale et de réclamer un multilatéralisme plus juste. (Source Africa 24)

JOJ « Dakar 2026 »: Le Cojoj et l’Ama pour un rendez-vous sans dopage

Avoir des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) sans dopage en 2026. C’est la volonté du Comité d’organisation des Joj (Cojoj) et de l’Organisation nationale antidopage du Sénégal (Onads) qui s’associent avec l’Agence mondiale antidopage (Ama).

Le président de cet organe a insisté, hier vendredi, en marge d’un atelier au stade Léopold Sédar Senghor, sur la prévention pour lutter contre ce fléau. Le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj) « Dakar 2026 » et l’Organisation nationale antidopage du Sénégal (Onads) s’allient avec l’Agence mondiale antidopage (Ama) pour des Joj sans dopage à Dakar, en 2026. (Source Le Soleil)

Visas : Les États-Unis rétablissent la validité de 05 ans pour les Ghanéens

Les États-Unis ont officiellement levé leurs restrictions de visas imposées au Ghana, a annoncé samedi l’ambassade américaine à Accra. Cette décision marque une détente dans les relations entre Washington et ce pays d’Afrique de l’Ouest, partenaire clé de la politique migratoire du président Donald Trump.

Le 11 septembre, le président ghanéen John Mahama avait déclaré que son pays acceptait, à la demande de Washington, de réadmettre sur son sol des ressortissants ouest-africains expulsés des États-Unis. Cet accord avait été conclu dans un climat tendu : l’administration Trump avait relevé les droits de douane sur plusieurs produits ghanéens et limité la délivrance de visas. (Source Benin web tv)

Ethiopie : Meskel - Une célébration de la paix, de l'unité et de l'hospitalité qui émerveille le monde

Inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, la fête de Meskel a une fois de plus illuminé Addis-Abeba, rassemblant des milliers de fidèles et de visiteurs venus des quatre coins du monde.

Cette année, des touristes venus des quatre coins du monde ont assisté pour la première fois à cette célébration millénaire, témoignant de leur admiration pour la paix, la sécurité et l'accueil chaleureux qu'ils ont trouvés en Éthiopie. (Source ENA)











