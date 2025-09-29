Afrique: Risque de Propagation du virus Mpox - Un dispositif de surveillance épidémiologique mis en place

28 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Samba DIAMANKA

La variole du singe, encore appelée mpox, a fait son apparition au Sénégal. Joint par téléphone, le Dr Papa Samba Dièye, du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous), a rassuré que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour empêcher la propagation de la maladie.

Selon lui, le Sénégal a pris de l'avance pour stopper le virus mpox, dont des cas ont déjà été confirmés. Parmi les mesures mises en oeuvre, il a évoqué l'activation du Centre des opérations d'urgence sanitaire et la mise en place d'un système de gestion des incidents.

À cet effet, il a souligné que le dispositif s'articule autour d'une surveillance épidémiologique renforcée à travers les districts sanitaires. « Des agents de santé des différents districts sanitaires du pays ont reçu une formation. Ils ont été renforcés et ont mis en place un système de surveillance », a-t-il déclaré. Mieux, le dispositif de prise en charge est opérationnel depuis la phase de préparation.

Les équipements de protection individuelle ont été distribués dans les 14 régions du pays. Il a également évoqué les mesures de sensibilisation mises en place comme la diffusion de messages à la radio, ainsi que la publication d'affiches et de dépliants pour informer la population.

