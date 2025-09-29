Afrique: Le FIMO228 célèbre à Roland-Garros la mode africaine en ouverture de la Fashion Week parisienne

La troisième édition française du FIMO228 s'est tenue samedi soir à l'Orangerie du stade de Roland-Garros. Le créateur togolais Jacques Logoh a profité de l'événement pour présenter une douzaine de créateurs africains et caribéens, ouvrant ainsi la Fashion Week de Paris.

Des créateurs du Congo, de Guinée, du Gabon, du Togo, du Nigeria, ainsi que d'Haïti, de la Guadeloupe et de la Martinique, ont dévoilé leurs dernières collections. Cela devant un public de VIP et VVIP venus des États-Unis, d'Europe, d'Afrique et des Antilles.

La créatrice guinéenne de Maison Koumbis a impressionné avec sa collection en hommage à la top model égérie d'Yves Saint-Laurent, décédée en 2008. La Congolaise de RDC Bisseyou a également marqué les esprits avec sa collection Résilience, tout comme le couturier haïtien Helmer Joseph, ancien collaborateur de Dior, Mugler et Saint Laurent.

Jacques Logoh a conclu le défilé avec sa collection en batik, soie et dentelle, présentant des modèles sobres, élégants et raffinés qui célèbrent la créativité des couturiers africains.

Une magnifique ouverture pour cette Fashion Week parisienne tant attendue.