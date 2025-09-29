Madagascar: Crise à Madagascar - La communauté internationale appelle au calme et au dialogue

Face aux violences et aux tensions qui secouent le pays depuis jeudi dernier, la communauté internationale appelle d'une seule voix à la retenue, au respect de l'État de droit et à un dialogue inclusif pour mettre fin à la crise.

Les Nations Unies ont exprimé leurs condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Dans un communiqué publié le 27 septembre, l'organisation a jugé « très regrettables » les pertes en vies humaines, les atteintes aux personnes et les destructions de biens. Ces violences, souligne-t-elle, « vont à l'encontre des principes de paix, des droits humains et de développement durable qui sont des valeurs des Nations Unies ». Le bureau des Nations Unies à Madagascar s'est dit « profondément préoccupé par les violences, les pillages et les attaques survenues dans tout le pays depuis jeudi » et a invité chacun à respecter l'État de droit.

1De son côté, l'Union africaine suit également de près l'évolution de la situation. Dans une déclaration datée du 26 septembre depuis Addis-Abeba, le président de la Commission, Mahmoud Ali Youssouf, a fait part de son « regret » devant les manifestations dans la capitale, qui ont entraîné « la destruction d'activités socio-économiques ».

Il a exhorté toutes les parties à « la retenue et au calme », tout en encourageant le dialogue comme issue possible. L'UA a par ailleurs réaffirmé son engagement à collaborer avec le gouvernement malgache et avec la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) pour faciliter une solution pacifique et durable à la crise. Cette communauté régionale, en revanche, dirigée actuellement par le président malgache, a déclaré son « soutien au gouvernement en place dans son effort pour restaurer la paix et la stabilité dans tout le pays ».

Pénurie

Les ambassades occidentales et asiatiques, de concert avec la délégation de l'Union européenne à Antananarivo, ont pour leur part exprimé leurs condoléances aux familles touchées par les récents événements et leur compassion envers toutes les victimes. Dans un communiqué conjoint, elles déclarent suivre « attentivement la situation actuelle à Madagascar, suite aux manifestations relatives aux pénuries d'électricité et d'eau » et appellent « toutes les parties prenantes à faire preuve de modération et à rejeter la violence ».

1Ces réactions convergentes traduisent une inquiétude partagée par la communauté internationale face à l'escalade des tensions. Les Nations Unies, l'Union africaine, la SADC et les représentations diplomatiques occidentales et asiatiques insistent toutes sur la nécessité d'un dialogue inclusif et responsable afin d'éviter une aggravation de la crise et de préserver la paix sociale dans le pays.