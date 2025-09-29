Cameroun: Campagne présidentielle - L'opposition pourra-t-elle créer la surprise ?

La campagne pour la présidentielle du 12 octobre prochain, a pris son envol le 27 septembre dernier au Cameroun. Douze candidats sont en lice. Parmi eux, Paul Biya âgé de 92 ans.

Malgré sa longévité au pouvoir, plus de 42 ans, le président camerounais n'est pas prêt à y renoncer et ce, en dépit de sa santé chancelante. Battra-t-il campagne comme les autres candidats ? Rien n'est moins sûr. En effet, au moment où ses challengers comme Issa Tchiroma Bakary, Pierre Kwemo, Bouba Maïgari, pour ne citer que ceux-là, entament la chasse aux voix en se rendant sur le terrain, papy Biya lui, préfère se rendre invisible. En effet, il s'est envolé le 20 septembre dernier, pour dit-on, un voyage privé en Europe où il semble passer plus de temps que dans son pays.

Biya est en roue libre pour briguer un 8e mandat

Reviendra-t-il bientôt pour rejoindre ses adversaires dans l'arène ? Paul Biya a-t-il encore toutes ses facultés mentales et physiques pour aller au contact des électeurs dans les quatre coins de son pays ? Pas si sûr. Certes, son camp rassure qu'il battra campagne, surtout dans le Nord du Cameroun, bastion de l'opposition. Mais une chose est sûre. Pour l'heure, ce sont ses thuriféraires et autres lieutenants du RDPC (Rassemblement démocratique du peuple camerounais), qui battent campagne à sa place. Et c'est comme un air de déjà-vu. En vérité, rarement on a vu Biya sur le terrain battre campagne.

Tout laisse croire qu'il n'en a pas besoin pour s'assurer la victoire. Cela dit, l'opposition pourra-t-elle créer la surprise ? On en doute fort. On est d'autant plus sceptique qu'elle va à cette joute électorale en rangs dispersés. Et ce n'est pas tout. Contrairement au camp présidentiel qui a tous les moyens de l'Etat, l'opposition manque souvent de stratégies et surtout de ressources financières, pour convaincre les électeurs d'adhérer à son projet de société.

L'opposition est d'autant plus mal barrée qu'au Cameroun de Paul Biya, comme dans bien des pays africains, les achats de consciences et autres pratiques similaires sont érigées en stratégies électorales par les princes régnants. Autant dire que les chances de l'opposition de provoquer l'alternance qu'elle appelle de tous ses voeux, sont très minces.

Face à une opposition fragmentée, le camp présidentiel ne peut que se frotter les mains. Dès lors, on comprend pourquoi Papy Biya a plutôt préféré, comme il en a l'habitude, d'aller se baigner dans le château d'Europe que d'affronter des adversaires k.-O debout. C'est dire si cette campagne parait comme une simple formalité pour le président Biya qui est bien parti pour succéder à lui-même. En tout cas, le match semble joué d'avance.

On est d'autant plus fondé à le croire que le seul qui pouvait troubler le sommeil de Biya, est l'opposant charismatique Maurice Kamto dont la candidature a été invalidée sur la base de mobiles farfelus. C'est dire si Paul Biya est en roue libre pour briguer un 8e mandat. En tout cas, sauf cataclysme, le locataire du palais d'Etoudi remportera sans coup férir cette présidentielle.

Il faut appeler la classe politique camerounaise à continuer à faire preuve de fair-play

Les conditions sont d'autant plus réunies qu'au-delà des opposants qui n'ont pas réussi à taire leurs égo surdimensionnés pour se choisir un candidat unique, chacun préférant être tête de rat que queue de lion, certains Camerounais se sont résignés. En tout cas, nombreux sont les Camerounais qui ont choisi de ne pas caresser le dictateur à rebrousse-poil, de peur de perdre leurs avantages ou de subir ses foudres.

Cela dit, il faut saluer la hauteur d'esprit dont fait preuve la classe politique camerounaise, notamment l'opposition. Contrairement à certains pays comme la Côte d'Ivoire où la tension est palpable à quelques jours de l'ouverture de la campagne présidentielle, tel n'est pas le cas au pays de Biya où on observe, du moins pour l'instant, un calme olympien et ce, malgré l'invalidation de la candidature de l'opposant emblématique, Maurice Kamto.

Faute de consensus, ce dernier a, du reste, appelé ses militants à « voter librement ». C'est tout à son honneur. En tout état de cause, si l'opposition souhaite sortir de cette présidentielle avec un minimum de crédibilité, elle gagnerait, hic et nunc, à tirer leçon de son manque d'unité et de cohésion. Cela dit, il faut appeler la classe politique camerounaise dans son ensemble à continuer à faire preuve de fair-play durant les deux semaines de campagne. Les Camerounais souffrent déjà le martyre et il ne faut pas en rajouter à leur souffrance.