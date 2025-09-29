Madagascar: Forces armées - Andry Rajoelina remobilise les troupes

Reprendre le contrôle de l'État. C'est l'image que le président Andry Rajoelina veut montrer. Arrivé au pays samedi, il a convoqué à Iavoloha le Premier ministre Christian Ntsay et les trois ministres responsables des Forces de l'ordre, à savoir le ministre des Forces armées, le Général Sahivelo Monja Delphin ; le ministre de la Sécurité Publique, le Contrôleur Général de Police Herilala Rakotoarimanana et le ministre délégué en charge de la Gendarmerie nationale, le Général Andry Rakotondrazaka.

À l'ordre du jour de cette rencontre : la mise en place de stratégies pour le rétablissement de la sécurité et de l'ordre public. En effet, après deux journées intenses marquées par des pillages et des affrontements violents entre forces de l'ordre et manifestants, Andry Rajoelina, en tant que chef suprême des forces armées, tente de remobiliser les troupes. On constate que, depuis son retour au pays après avoir participé à la 80ème Assemblée Générale des Nations-Unies à New-York, le président veut reprendre le contrôle aussi bien dans la capitale que dans les autres grandes villes.

Des militaires, gendarmes et policiers sont désormais positionnés dans les lieux sensibles tels que les stations-services, les lieux de stockage de carburants et les centres commerciaux. Hier matin, le chef de l'État a dirigé un rassemblement des troupes dans les locaux de la BAT-PARA à Ivato. Dans son rôle de chef suprême des forces armées, conformément à la Constitution, il est le garant de la sécurité nationale et de la stabilité intérieure.

Ordre public. Pendant la journée d'hier, le président Andry Rajoelina a effectué plusieurs descentes sur le terrain pour constater de visu les dégâts laissés par ces journées difficiles. Il était notamment à Anosibe où une banque, des commerces et une gare de train urbain ont été pillés jeudi, puis au Tana Water Front pour constater les ruines de ce lieu de commerces complètement réduits en cendres après avoir été saccagés.

Durant cette descente, il a déclaré que ce qui s'est passé était un coup préparé minutieusement, visant à tirer profit de son absence. Il est, en effet, convaincu que l'objectif était de renverser le pouvoir. Face aux pillages, le Président a annoncé que « tout sera mis en oeuvre » pour réparer les dégâts. Toutefois, aucune précision n'a été apportée sur les mesures concrètes envisagées ni sur le rôle que l'État entend jouer dans ce processus, notamment pour les petits commerces ou autres enseignes de distribution.

De même, lorsqu'il évoque la volonté d'améliorer la gouvernance et de répondre aux difficultés quotidiennes de la population, ses déclarations sont restées générales et sans objectifs clairs. Concernant les délestages et les coupures d'eau, il s'est contenté de rappeler que ces problèmes étaient liés à la vétusté des infrastructures, que des solutions étaient en cours mais sans en préciser le calendrier de mise en oeuvre.