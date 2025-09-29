Sénégal: Fièvre de la vallée du rift. - Dr Ibrahima Sy pour une mobilisation communautaire pour ralentir la propagation

Saint-Louis — Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Dr Ibrahima Sy a lancé dimanche à Saint-Louis (nord) un appel pour une mobilisation communautaire afin de ralentir le rythme de progression de la maladie de la fièvre de la vallée du rift.

Un bilan de sept décès sur 21 cas confirmés est enregistré au niveau des districts sanitaires de la région à l'exception de la localité de Pété.

"C'est seulement à travers une mobilisation citoyenne, une mobilisation communautaire avec l'engagement des agents de santé communautaire qu'on pourra ralentir le rythme de cette maladie", a dit le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.

Il sortait d'une réunion de coordination avec les autorités administratives, sanitaires et vétérinaires de la région de Saint Louis.

Le ministre a insisté sur l'urgence d'une "mobilisation communautaire pour faire face à cette maladie qui a la spécificité de se propager au gré de la divagation des ruminants, mais aussi des mares qui contiennent des vecteurs qui peuvent transmettre cette maladie-là".

M. Sy a aussi insisté sur le besoin de sang que nécessite la maîtrise de cette épidémie lançant un appel aux bonnes volontés pour alimenter la banque de sang de l'hôpital régional de Saint-Louis.

Le programme national de lutte contre le paludisme sera mis à disposition pour alimenter en moustiquaires imprégnées les populations, a-t-il assuré.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a aussi annoncé pour lundi la tenue d'une réunion du Comité national de gestion des épidémies afin de mobiliser des ressources dans les niches budgétaires de son département et la contribution de tous les partenaires.