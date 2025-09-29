Sénégal: Kaolack - La journée de lutte contre la rage célébrée à Sibassor

Sibassor (Kaolack) — La Direction régionale de l'Elevage et des Productions animales de Kaolack (centre) a choisi, dimanche, la commune de Sibassor pour les activités célébrant la journée mondiale de lutte contre la rage, a constaté l'APS.

"Nous avons constaté que la rage canine est présente dans cette commune. C'est pour cela qu'on a voulu venir sensibiliser les populations pour la vaccination de leurs chiens et sur les méfaits de la rage. Pour marquer cette journée, une dizaine de chiens ont été vaccinés. Mais nous irons dans les maisons pour vacciner ceux qui ne sont pas habitués à être attachés", a dit Dr Khady Ndiaye.

La directrice régionale de l'Elevage et des Productions animales de Kaolack a révélé que tous les prélèvements effectués sur les chiens provenant de Sibassor envoyés sont revenus positifs après une analyse d'un un laboratoire.

Rappelant que la vaccination des chiens contre la rage est obligatoire, elle a expliqué que les chiens et les chats, des carnivores domestiques, sont "les plus sensibles, parce que ce sont eux qui peuvent transmettre la rage aussi bien aux hommes qu'aux autres animaux".

L'infirmière cheffe du poste (ICP) de santé de Sibassor, Pauline Aminata Sène Diokh, a salué le choix de leur commune pour la célébration de la Journée de lutte contre la rage, estimant que c'est une activité qui est venue au "bon moment".

"Ici, on enregistre des cas de personnes victimes de morsures de chiens. Une activité de sensibilisation de ce genre est importante pour aider les populations locales à s'intégrer dans la lutte contre la rage", a déclaré Mme Diokh.

Elle a demandé aux populations qui disposent de chiens de les faire vacciner par les services compétents. "Et dès qu'il y a morsures de chiens, il faut amener les victimes automatiquement au niveau des structures de santé afin que le nécessaire puisse être fait", a recommandé l'ICP de Sibassor.