Afrique: Le Jaraaf éliminé en phase préliminaire de la Ligue des champions africaine

Dakar — Le Jaraaf de Dakar a été éliminé au premier tour des préliminaires de la Ligue des champions africaine de la Confédération africaine de football (CAF), en s'inclinant dimanche (0-1) devant la Colombe Sportive du Cameroun au stade Lat Dior de Thiès.

Le but camerounais a été inscrit à la 60e mn par Musah Adam.

Au match aller, les deux équipes avaient fait match nul vierge.

L'aventure africaine s'arrête très tôt pour les champions du Sénégal.

L'année dernière, ils avaient disputé les phases de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Les deux représentants du Sénégal en Coupe interclubs, le Jaraaf et Génération foot, s'arrêtent dès la phase des préliminaires.

Samedi, Génération foot a été éliminée(3-5) par les ivoiriens de l'Académie de football Amadou Diallo.