Sénégal: Matam - Des arbres fruitiers plantés dans deux écoles et une place publique

Matam — La Plateforme patriotique de Matam (2PM), une structure qui évolue dans le social et l'entraide, a procédé, a procédé dimanche, à la plantation de plusieurs arbres fruitiers dans trois sites de la commune de Matam (nord), dont une école maternelle, a constaté l'APS.

Les initiateurs de cette activité de reboisement ont démarré par le quartier HLM où des arbres ont été plantés autour de la place publique.

Des arbres fruitiers ont été plantés devant et à l'intérieur de l'école maternelle du quartier. A l'école primaire de Halwaar, un établissement presque dépourvu d'arbres, une rangée d'arbres fruitiers ont été reboisés.

"Cette activité entre dans le cadre de la célébration de la journée de l'arbre. C'est aujourd'hui que nous avons décidé de l'organiser ici dans la commune de Matam en choisissant trois sites que sont la place publique des HLM, l'école maternelle et l'école primaire de Halwaar où il n y a presque pas d'arbres", a expliqué Bocar Moussa Ly, Coordonnateur de cette plateforme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Ly a précisé que le choix de la place publique des HLM, de l'école maternelle et de l'école primaire de Halwaar repose sur "des demandes qui ont été faites par les responsables des deux établissements scolaires et les habitants des HLM".

Bocar Moussa Ly a plaidé pour la clôture du mur de l'école de Halwaar, une rangée de grillage faisant office de mur de clôture pour cet établissement.