Sénégal: Matam - Des arbres fruitiers plantés dans deux écoles et une place publique

28 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Matam — La Plateforme patriotique de Matam (2PM), une structure qui évolue dans le social et l'entraide, a procédé, a procédé dimanche, à la plantation de plusieurs arbres fruitiers dans trois sites de la commune de Matam (nord), dont une école maternelle, a constaté l'APS.

Les initiateurs de cette activité de reboisement ont démarré par le quartier HLM où des arbres ont été plantés autour de la place publique.

Des arbres fruitiers ont été plantés devant et à l'intérieur de l'école maternelle du quartier. A l'école primaire de Halwaar, un établissement presque dépourvu d'arbres, une rangée d'arbres fruitiers ont été reboisés.

"Cette activité entre dans le cadre de la célébration de la journée de l'arbre. C'est aujourd'hui que nous avons décidé de l'organiser ici dans la commune de Matam en choisissant trois sites que sont la place publique des HLM, l'école maternelle et l'école primaire de Halwaar où il n y a presque pas d'arbres", a expliqué Bocar Moussa Ly, Coordonnateur de cette plateforme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Ly a précisé que le choix de la place publique des HLM, de l'école maternelle et de l'école primaire de Halwaar repose sur "des demandes qui ont été faites par les responsables des deux établissements scolaires et les habitants des HLM".

Bocar Moussa Ly a plaidé pour la clôture du mur de l'école de Halwaar, une rangée de grillage faisant office de mur de clôture pour cet établissement.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.