Ile Maurice: Un avertissement de fortes houles en vigueur jusqu'à cet après-midi

La station météorologique de Vacoas a émis un communiqué ce lundi 29 septembre à 4 h 30, signalant qu'un avertissement de fortes houles est en vigueur à Maurice jusqu'à 16 heures aujourd'hui. Par ailleurs, un vent léger à modéré souffle actuellement sur la région.

Après quelques ondées passagères tôt ce matin, principalement à l'Est et sur les hauteurs, le temps sera généralement beau. Toutefois, des passages nuageux sont attendus dans l'après-midi, surtout à l'Ouest et au Sud-Ouest, alors que le beau temps persistera ailleurs.

Les températures maximales dépasseront la moyenne saisonnière, variant entre 22 et 25°C sur le plateau central et 27 à 30°C sur les régions côtières. En soirée, le temps sera essentiellement beau, mais le ciel se couvrira progressivement dans la nuit, avec des averses attendues à l'Est, au Sud et sur les hauteurs. Les minimales seront comprises entre 16 et 18°C sur le plateau central et 20 à 22°C sur le littoral.

La mer demeure très forte au-delà des récifs, avec des houles du Sud-Ouest atteignant environ quatre mètres. Ces vagues influenceront également les lagons et pourraient déferler sur les zones côtières de basse altitude, notamment à l'Ouest et au Sud lors des marées hautes.

Les autorités conseillent fortement aux pêcheurs, plaisanciers et au public d'éviter la mer et les plages.