Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 septembre 2025

revue de presse

Campagne présidentielle au Cameroun : L’opposition pourra-t-elle créer la surprise ?

La campagne pour la présidentielle du 12 octobre prochain, a pris son envol le 27 septembre dernier au Cameroun. Douze candidats sont en lice. Parmi eux, Paul Biya âgé de 92 ans. Malgré sa longévité au pouvoir, plus de 42 ans, le président camerounais n’est pas prêt à y renoncer et ce, en dépit de sa santé chancelante. Battra-t-il campagne comme les autres candidats ? Rien n’est moins sûr.

En effet, au moment où ses challengers comme Issa Tchiroma Bakary, Pierre Kwemo, Bouba Maïgari, pour ne citer que ceux-là, entament la chasse aux voix en se rendant sur le terrain, papy Biya lui, préfère se rendre invisible. En effet, il s’est envolé le 20 septembre dernier, pour dit-on, un voyage privé en Europe où il semble passer plus de temps que dans son pays. (Source Le Pays)

Madagascar: Le mouvement Génération Z à l’origine de la contestation détaille ses revendications

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Madagascar est le théâtre depuis le 25 septembre 2025 d’un large mouvement de protestation contre les délestages et coupures d’eau et pour le respect des libertés fondamentales.

Mouvement durement réprimé par les autorités et qui a été marqué par des violences et de pillages dans plusieurs grandes villes du pays.

Ce 28 septembre, la Génération Z, à l’origine de la contestation, a fait part de six revendications, dont la démission du gouvernement et celle du préfet d’Antananarivo. (Source RFI)

Le Gabon dans l'attente des résultats des élections locales et législatives

Samedi 27 septembre, les bureaux de vote ont fermé leurs portes après une journée électorale marquée par une forte affluence dans plusieurs circonscriptions. Les citoyens, attentifs au processus, ont suivi de près le déroulement du scrutin, certains filmant le dépouillement en direct pour en garantir la transparence.

Ce double scrutin, visant à désigner 145 députés et des milliers d’élus locaux répartis entre conseils régionaux, municipaux et départementaux, constitue un test crucial pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema, élu il y a six mois avec une large majorité.

Son parti, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), espère obtenir suffisamment de suffrages pour soutenir le nouveau mandat présidentiel. (Source Africanews)

Niger-Orano : Une décision d’arbitrage qui attise les tensions sur l’uranium

Le bras de fer entre le Niger et le géant français du nucléaire Oranose poursuit. Un tribunal arbitral international vient de donner raison à l’entreprise française en interdisant à Niamey de commercialiser l’uranium de la mine nationalisée de Somaïr.

Mais cette victoire juridique ne résout rien : le groupe reste évincé du terrain, son représentant est emprisonné, et le Niger maintient sa volonté de reprendre le contrôle total de ses ressources.

Décryptage d’un conflit qui dépasse le cadre commercial pour toucher aux questions de souveraineté et de décolonisation économique. (Source Afrik.com)

La présidentielle en Guinée aura lieu le 28 décembre

Les Guinéens voteront le 28 décembre prochain pour élire un nouveau président. Tout semble indiquer que Mamadi Doumbouya sera candidat.

Le chef de l’État Mamadi Doumbouya a fixé la présidentielle au 28 décembre, selon un décret lu dans la soirée du samedi 27 septembre à la télévision nationale. Cette annonce survient au lendemain de la publication des résultats définitifs du référendum sur un projet de nouvelle Constitution, largement approuvé par les Guinéens et qui devait ouvrir la voie à des élections présidentielle et législatives. La date des législatives n’a pour le moment pas été fixée. (Source Jeune Afrique)

Banques et mobile money enfin connectés : La BCEAO simplifie les paiements

Envoyer de l’argent d’une banque vers un portefeuille mobile, ou d’un opérateur téléphonique à un autre, sans complication ? Grâce à l’interopérabilité, la BCEAO transforme la vie quotidienne de millions de citoyens de l’UEMOA.

Nous réglons nos factures, faisons nos achats et envoyons de l’argent en quelques clics. Mais jusque-là, chaque système fonctionnait comme une « île » isolée. Impossible, par exemple, d’envoyer directement de l’argent d’une banque vers un compte mobile money, ou d’un opérateur à un autre aussi facilement.

Pour lever ces barrières, la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a lancé une grande réforme : l’interopérabilité. (Source Financial Afrik)

Burkina Faso : Le chef de la junte, Ibrahim Traoré, confirme l’arrestation de six fonctionnaires ivoiriens

Fin août, six personnes travaillant pour une structure d’aide aux réfugiés ivoirienne ont été arrêtées par des supplétifs de l’armée burkinabé. Ils auraient franchi la frontière du pays.

Le chef de la junte du Burkina Faso a confirmé, au soir du dimanche 28 septembre, l’interpellation fin août par des supplétifs de l’armée burkinabé de six fonctionnaires ivoiriens travaillant pour une structure d’aide aux réfugiés, assurant qu’ils avaient « franchi la frontière » de son pays.

La Côte d’Ivoire et le Burkina Faso entretiennent des relations tendues depuis l’arrivée au pouvoir à Ouagadougou, il y a près de trois ans, du capitaine putschiste Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso accuse régulièrement son voisin de déstabilisation, ce qu’Abidjan nie. (Source Le Monde Afrique)

Badminton: Le Bénin, l’Inde, le Brésil, le Cameroun et 10 autres pays déjà au Nigeria pour la compétition

Le premier Championnat international de para-badminton et le Championnat panafricain de Badminton aura lieu à Umuahia au Nigeria, du 30 septembre au 12 octobre prochain. Plusieurs pays ont déjà rallié la ville nigériane pour ce tournoi.

Quatorze nations ont posé leurs valises dans l’État d’Abia, au Nigeria, pour prendre part au premier Championnat international de para-badminton et au Championnat panafricain de badminton, organisés à Umuahia du 30 septembre au 12 octobre 2025.

Parmi les pays représentés figurent le Brésil, l’Inde, le Pérou, le Cameroun, le Bénin, la Tunisie, l’île Maurice, le Rwanda, l’Égypte ou encore le Zimbabwe. Pas moins de 150 athlètes et 60 officiels sont attendus pour cette double compétition qui place Umuahia sous les projecteurs. (Source Beninwebtv)

Marche de l’opposition à Abidjan le 4 octobre

Dans le cadre de la mobilisation pour le 4 octobre, jour de la grande marche du Front commun, regroupant le PPA-CI, parti de Laurent Gbagbo, et le PDCI, le vice-président exécutif du PPA-CI, Michel Gbagbo était ce samedi 27 septembre dans la commune d’Abobo, dans le Nord d’Abidjan.

Michel Gbagbo qui arborait un t-shirt sur lequel était écrit « Trop c’est trop », un mouvement créé par le PPA-CI pour dénoncer les tares de la société, a assuré que cette marche du Front commun PPA-CI et PDCI se tiendra le samedi 4 octobre 2025, à Abidjan.

Devant des dizaines de militants et sympathisants de l’opposition, il a donné les raisons de cette manifestation, sollicitant leur engagement total dans ce combat démocratique, avant de les appeler à une démonstration de force le 4 octobre prochain. (Source apanews)

Seychelles : Présidentielle - Patrick Herminie au second tour avec 48,8% des voix

Les Seychelles organiseront du 9 au 11 octobre 2025 un second tour entre les deux candidats présidentiels arrivés en tête sans qu’aucun d’entre eux n’ait obtenu la majorité absolue aux élections générales, selon la Commission électorale. Le duel opposera Patrick Herminie, du parti Seychelles Unies, qui a récolté 30 736 voix (48,8 % des suffrages), face au président sortant Wavel Ramkalawan, chef de L’Union Démocratique Seychelloise, qui a obtenu 29 230 voix.

Les résultats partiels illustrent la grande compétitivité du scrutin aux Seychelles. Aux élections législatives, le parti au pouvoir, le LDS, est en bonne voie pour maintenir sa majorité avec 19 sièges, tandis que le parti Seychelles Unies en a obtenu 15, selon la commission électorale seychelloise. (Source Africa 24)



