Addis-Abeba — La journaliste américaine Ann Garrison a exprimé que le Grand barrage de la Renaissance est bien plus qu'un simple projet hydroélectrique mais il représente un symbole d'espoir pour l'Éthiopie et l'Afrique, promettant de dynamiser l'industrialisation, de réduire la pauvreté et de renforcer la coopération régionale.

Le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne est un projet qui transformera l'Afrique et renforcera la connectivité régionale, selon la journaliste et auteure américaine Anne Garrison.

La journaliste et auteure américaine Anne Garrison a exprimé sa grande joie lors de l'inauguration du barrage de la Renaissance lors d'un entretien avec ENA.

Elle a également souligné l'importance de la construction du barrage par les Éthiopiens eux-mêmes, sans se laisser abattre par les difficultés.

Elle a également déclaré que le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne est l'un des plus grands projets au monde réalisés par des citoyens avec leurs propres ressources, sans attendre l'aide étrangère.

Elle a souligné le rôle crucial que joue le barrage dans l'amélioration des conditions de vie des Éthiopiens, la dynamisation du secteur industriel et l'accélération de la croissance économique.

La journaliste a affirmé que cela favoriserait la croissance économique et l'intégration régionale.

Elle a affirmé que l'électricité joue un rôle crucial pour éviter le piège économique où les pays africains vendent leurs matières premières à bas prix puis les rachètent à des prix élevés, leur ajoutant ainsi de la valeur ; le barrage de la Renaissance y contribuera grandement.

Elle a également déclaré que le barrage de la Renaissance est un projet modèle pour la transition des pays africains vers les énergies renouvelables.

Elle a ajouté que le fait que le barrage soit une source d'énergie renouvelable joue un rôle clé dans le développement durable et la croissance de l'Éthiopie.