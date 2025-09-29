Addis-Abeba — À l'occasion de la 3e réunion des ministres des Affaires étrangères du BRICS, organisée en marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, l'Éthiopie a exhorté les pays membres à renforcer leur coopération pour faire face aux défis mondiaux.

Dans son intervention, l'ambassadeur Hadera Abera, ministre d'État des Affaires étrangères, a exprimé sa gratitude à l'Inde pour avoir convoqué cette rencontre, en tant que future présidence du BRICS en 2026, et a salué le Brésil pour son rôle moteur lors du sommet de Rio en 2025.

Rappelant le contexte international marqué par les conflits, les crises humanitaires et les entraves au développement, il a souligné que ces difficultés touchent de manière disproportionnée les pays en développement.

Il a affirmé que le BRICS dispose d'une occasion historique pour contribuer à l'apaisement des tensions, promouvoir la paix, défendre le multilatéralisme et accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable.

Le ministre d'État a par ailleurs salué l'adoption, au sommet de Rio, de décisions majeures relatives au financement climatique, à la gouvernance de l'intelligence artificielle et à la lutte contre les maladies exacerbées par les inégalités sociales, notant que ces engagements traceront la voie des actions futures du BRICS.

Il a également mis en avant l'initiative indienne en faveur d'une déclaration conjointe destinée aux médias, présentant les priorités du groupe en matière économique, financière et commerciale.

Abordant l'élargissement du BRICS, l'ambassadeur Hadera a identifié trois priorités : la mise en oeuvre effective des déclarations adoptées, la réforme des institutions financières internationales pour mieux répondre aux besoins du Sud global, et la promotion de relations pacifiques et constructives entre les nations.

« Préserver la paix et la sécurité est essentiel pour offrir à tous les peuples des chances égales de mener une vie digne », a-t-il souligné, réaffirmant l'attachement de l'Éthiopie à la paix et au développement durable.

La rencontre s'est conclue par l'adoption d'une déclaration commune des ministres des Affaires étrangères du BRICS.