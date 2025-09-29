Ethiopie: L'ouverture du Grand barrage aux visiteurs renforcera l'attrait touristique du pays - Experts

Addis-Abeba — Des experts affirment que l'ouverture du Grand barrage de la Renaissance aux visiteurs jouera un rôle déterminant dans le développement du tourisme éthiopien.

Inauguré le 9 septembre 2025 en présence du Premier ministre Abiy Ahmed et de plusieurs dirigeants africains, le Grand barrage est désormais considéré non seulement comme un projet énergétique majeur, mais aussi comme une nouvelle destination touristique.

Selon Ayalew Sisay, chercheur et auteur spécialisé en tourisme, le barrage et son lac artificiel, le lac Nigat, offrent un potentiel considérable.

Avec ses îles, le site se prête à l'organisation d'événements et à des activités variées comme les sports nautiques, les excursions en bateau ou la pêche, sans oublier les opportunités de développement d'hôtels et de restaurants. « Cela renforcera l'attractivité de l'Éthiopie comme destination touristique de choix », a-t-il déclaré.

De son côté, Kassegn Berhanu, chercheur en tourisme et hôtellerie à l'Université de Debre Berhan, estime que le GERD contribuera à consolider la place de l'Éthiopie sur la scène touristique internationale.

Il a souligné que le site favorisera non seulement la valorisation des attractions environnantes, mais générera aussi de nombreux emplois pour les communautés locales.

Ayalew a également mis en avant la dimension culturelle du projet, qui pourrait devenir un espace d'échanges et de rapprochement entre les visiteurs.

Kassegn a toutefois rappelé la nécessité d'investir dans les infrastructures et la modernisation des services afin de maximiser l'impact touristique du barrage.

Le ministre d'État du Tourisme, Silesh Girma, a confirmé que le gouvernement, en partenariat avec plusieurs acteurs, oeuvre à la promotion du Grand barrage comme destination touristique.

Il a précisé qu'en collaboration avec Ethiopian Airlines, les premiers groupes de visiteurs ont déjà commencé à découvrir le site.